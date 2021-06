Der er afsat to dage til den omfattende retssag mod de tre unge mænd. Der forventes domsafsigelse torsdag den 24. juni. Foto: Ann-Sophie Meyer

I retten var der plads til smarte hilsener trods voldsomme anklager

I retten i Helsingør var tre unge mænd på anklagebænken, tiltalt for blandt andet at røve sig til flere tusinde cigaretter på Circle K i december 2020. Mændene var under retssagen rolige, på nær i en ophedet situation i en pause.

Fredensborg - 11. juni 2021 kl. 06:50 Af Thomas Kellermann

Vold og trusler om vold. Trusler med kniv. Besiddelse af våben. Tyvekoster for mere end 100.000 kroners værdi.

Det var bare lidt af det, anklageskriftet lød på, da tre mænd på henholdsvis 23, 19 og 18 år ved retten i Helsingør torsdag blev tiltalt efter hændelser i slutningen af 2020.

Selvom anklagerne var seriøse, var der alligevel plads til smil, blink med det ene øje og en løftet pande som hilsen, da en af mændene så den anden i retslokalet med sin forsvarer. Da den tredje mand ankom, indledte anklageren med at ridse i alt ni forhold op, som de tre mænd på forskellig vis var tiltalt i. Mest centralt står et røveri på en Circle K-tank i både Espergærde og Nivå. Udover kontanter og vodkaflasker blev der stålet for godt 53000 kroner skrabelodder i Espergærde og 59000 kroner cigaretter i Nivå.

Mens den 19-årige nægtede sig skyldig i de forhold, han var tiltalt i, og ikke ville udtale sig, erkendte den 18-årige to forhold, der ikke var relateret til røverierne, men handlede om vold og en stjålen mobiltelefon. Den 23-årige nægtede sig skyldig, men udtalte sig om episoderne på tankstationerne henholdsvis den 19. og 20. december 2020.

Her forklarede han, at han ikke vidste, hvorvidt der skulle ske et røveri, da han kørte i bil med de to andre unge mænd. Han havde modtaget opkald om at mødes om natten, hvilket anklageren spurgte til om var normalt. Manden svarede, at »det var corona-dage, så det var meget normalt at mødes på det tidspunkt«.

Ro på Efter afhøringen af de tre mænd var overstået, fremlagde anklageren i sin bevisførelse både overvågningsvideoer, materiale fra de tre mænds telefoner og øvrigt materiale.

Afhøringerne og bevisførelsen var afbrudt af en kort pause, hvor de 10 tilhørere gik i grupper hen til de tre mænd og hilste. Fremmødte fra Kriminalforsorgen måtte omkring pausens udløb bede enkelte af grupperne om at tale dansk, til den 18-åriges store frustration. »Jeg må godt tale med min mor«, lød det således fra manden, der fik at vide, det var underordnet, og at det i retten skulle foregå på dansk, inden han faldt til ro, og anklageren kunne fortsætte med bevisførelsen.

Snapchat Her viste anklageren blandt andet klip fra de unge mænds telefoner. Et af disse viste den 19-årige, der først filmede på sig selv, hvorefter kameraet "flippede", og der blev filmet på en pistol i et skød.

Selvom det sociale medie Snapchat har den funktion, at man i samme optagelse kan filme med ét kamera for dernæst at rotere, så man filmer med det udadvendte kamera, bemærkede forsvareren, at klippet ikke nødvendigvis i sin helhed var ægte, og at det kunne være to forskellige klip. Cirka samtidig lød tre gange »tsk« efterfulgt af et stort suk fra en af tilhørerne.

Lyrik Anklageren valgte også at vise en note fra telefonen, hvor der var nedfældet prosa, der kunne ligne lyrik, og som blandt andet bød på en strofe om vedkommendes »9 millimeter«, som ofte i hiphop-sange bliver brugt som slang for pistol. Den 19-årige kiggede ned i bordet, mens den 18-årige kiggede på enkelte af de tilhørende, mens han smilte skævt og rystede let på hovedet.

På en mobiltelefon havde en af de unge mænd i dagene omkring røverierne foretaget søgninger såsom »Prince rød karton« og »Pris pakke karton cigaretter Danmark«, hvilket anklageren mente var beslægtet til, at de havde røvet sig til cigaretter for værdi af 59917 kroner i på Circle K i Nivå. På Instagram-konti, som anklageren mente var de tiltaltes profiler, var der således også sendt en besked med teksten »er ikke blevet taget«, efter episoderne i medio december.

Domsafsigelse De tre mænd, der var klædt i forskellige mærkevarer, herunder sko fra designermærkerne Valentino og Balenciaga og trøjer fra North Face og Louis Vuitton, forholdt sig udover episoden i pausen roligt og smilte flere gange undervejs til de respektive tilhørende i enden af lokalet. Flere af dem gav i pausen over for de tre unge mænd og hinanden indbyrdes udtryk for, at de ville komme igen torsdag den 24. juni.

Der er nemlig afsat to dage til retssagen på grund af de mange forhold, den omfattende bevisførelse og de 10 vidner, herunder medarbejdere på tankstationerne og politibetjente. Anklageren ville ikke gisne om, hvad der håbes at opnå, hvad strafferamme angår, når der er domsafsigelse. Det forventes altså den 24. juni.