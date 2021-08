Artiklen: I retten for at ødelægge søer og grave grøft op ulovligt

Landmand Jakob Mogens Evart er blevet kritiseret for sin omgang med slam på marker, der har skabt store lugtgener flere steder i Fredensborg Kommune. Torsdag var han på anklagebænken i Retten i Helsingør, tiltalt for i alt tre forhold. Et vidne forklarede blandt andet, at der på grund af ham stadig ligger skadeligt tørv ved to søer.

Påstand fra anklagemyndigheden om bøder for titusinder af kroner blev nedlagt, blandt andet fordi Jakob Mogens Evart skulle have efterladt skadeligt tørv på et beskyttet naturområde og gravet en grøft op uden tilladelse.

Billede mod billede

Ved første forhold viste det sig hurtigt, at der var forskellige syn på, hvorvidt der var tale om overskridelse af Naturbeskyttelsesloven - og i enkelte tilfælde, hvad billeder konkret forestillede.

Men selvom uenigheden var nem at få øje på, gælder det om at holde tungen lige i munden for at forstå baggrunden for den. Dette forhold gik på, at Jakob Mogens Evart i 2016 fik dispensation til at oprense to søer, der ligger på hans jord. Dem søgte han med henblik på at »forbedre naturen«, og fordi de var groet til.

Men da han i efteråret 2018 påbegyndte arbejdet, blev det, som han forklarede, ikke afsluttet til tiden. Virksomheden, han havde købt til opgaven, brugte nemlig en maskine, der gik i stykker.

Men det har ifølge vidnet, kommunens biolog, medført, at der stadig ligger tørv, som er det materiale, man oprenser fra søen, rundt om. Og det er skadeligt for det eng, tørven er blevet lagt ud på, sagde vidnet, der fortalte, at hun havde været ude ved de to søer onsdag.

Forinden havde Jakob Mogens Evart vist billeder, der skulle antyde, at alt ude ved søerne er i skønneste orden. Hertil svarede vidnet, at »sådan nogle billeder kunne jeg også tage. Det beviser jo ingenting«, hvorefter hun fremviste billeder, hun havde taget, der altså skulle antyde, at der stadig ligger tørv.

Og problemet ved det er næringspåvirkningen af engarealet, som tørven ligger på, og at søen bliver gul-brun og uklar, bemærkede hun videre.