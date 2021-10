Se billedserie En lejemorder kan også være en kvinde. Sæt to af dem i en kælder og se, hvad der sker. Her er det Susanne Dinesen i rollen som en af de ventende lejemordere i Harold Pinters »Køkkenelevatoren«. Pressefoto

I kælderen bliver det hele absurd

Det absurde teater må ikke dø, lyder det fra Nivå Amatør Teater, der lader to af de kvindelige medlemmer spille lejemordere.

Fredensborg - 02. oktober 2021

Nivå: Kan man stole på sin nærmeste? Kan man stole på det der står i avisen? Skal vi hele tiden være på vagt, over ikke at blive røvrendt? Eller skal vi bare tænke på os selv?

Det er spørgsmål, som publikum gerne må sidde med, når de ser Harold Pinters "Køkkenelevatoren". Det er et klassisk stykke, som på mange måder er absurd , og Marian Løsekrug Larsen har længe tænkt på at spille stykket i Teaterhuset på Kalvehaven.

- Susanne Dinesen og jeg spiller rollerne som de to lejemordere, der venter på at skulle udføre deres arbejde, fortæller Marian Løsekrug Larsen om stykket, der foregår i en kælder.

- Diskussionerne er ofte om dagligdags ting: hvad står der i avisen, hvilket porcelæn er der i køkkenet, renlighed, hvorfor kommer der pludselig en køkkenelevator ned med madbestillinger.

I teaterstykket bliver virkeligheden pludselig absurd. Hvad er det, der sker?

Stykket er en gammel klassiker, og de skal stadig spilles, mener Marian Løsekrug Larsen, der her nævner Henrik Ibsens stykke "En folkefjende", som Nørrebro Teater sætter op med Søren Pilmark i en hovedrolle. Måske fordi journalisten har nævnt det anmelderroste stykke, der handler om, at sandheden ikke altid er lige velkommen, når politiske og økonomiske interesser er i spil.

Ikke alt er logisk

Hvor »En Folkefjende« er moderniseret på Nørrebro Teater, er Harold Pinters stykke tro mod originalen, og det stiller krav til såvel publikum som skuespillere:

- Replikkerne er små bidder af en samtale, som ikke altid giver mening. Men det er jo også der, at det bliver spændende for os. At knække koden, rent indstuderingsmæssig, til at finde hoved og hale i samtalerne og derved give forestillingen en troværdig historie, forklarer Marian Løsekrug Larsen.

Processen i Nivå Amatør Teater har været kort og koncentreret i perioden fra august til nu, hvor der er premiere søndag den 3. oktober.

- Udfordringerne har været dels at forstå teksten, og acceptere at der er ting, der ikke er logiske, og dels at spille manderoller. Jeg har valgt, at rollerne skal spilles af kvinder, ud fra den betragtning, at en lejemorder også kan være en kvinde. Men det er ikke »bare lige«, at lægge sine kvindelige attituder og blødhed fra sig - har vi fundet ud af, funderer Marian Løsekrug Larsen og tilføjer, at Nivå Amatør Teater ikke er rutinerede i det absurde teater.

- Forestillingen er det vi kalder »en smal« forestilling, men vi håber, at rigtig mange kommer til Nivå Teater i Kalvehave for at se, hvad vi også kan og få en lille udfordring til de små grå hjerneceller, opfordrer hun.

Fakta Nivå Amatør Teater spiller Harold Pinters ”Køkkenelevatoren” i Teaterhuset, Kalvehaven 6 i Nivå.

Det sker i dagene søndag den 3. oktober, mandag den 4. oktober, onsdag den 6. oktober, lørdag den 9. oktober og søndag den 10. oktober. I weekender klokken 15.00, hverdage 20.00

Forestillingen varer en time og billetprisen er 90 kroner. Billettelefon 2712 2813 eller nivaateater@live.dk eller www.nivaateater.dk