På Amalienborg - før Corona-krisen - blev det fortalt, at balletdanser Tobias Praetorius og operasanger Nicolai Elsberg skulle modtage Dronning Ingrids Hæderslegat. Fotograf: Bax Lindhardt Foto: Bax Lindhardt

I Dronningens private have: To unge kunstnere modtager hæderslegat

Fredensborg - 10. juni 2020 kl. 19:25 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dronning Ingrids Hæderslegat uddeles søndag på Fredensborg Slot med opførsel af to nye balletværker og to sange. Borgerne i Fredensborg skal dog ikke glæde sig til en gentagelse af sidste års sommerballet i slotshaven, da arrangementet som nævnt sker i den reserverede have.

De to unge kunstnere har siden marts vidst, at de skulle modtage Dronning Ingrids Hæderslegat. Det blev nemlig afsløret på Amalienborg, men selve overrækkelsen af priserne på to gange 250.000 kroner skulle være sket i ugerne omkring Dronning Margrethes 80 års fødselsdag.

Men på grund af Covid-19 blev overrækkelsen udskudt, og operasangeren Nicolai Elsberg og balletdanser Tobias Praetorius, Den Kongelige Ballet, måtte vente.

Tirsdag blev det offentliggjort, at Dronning Ingrids Hæderslegat bliver uddelt i dronningens private have ved Fredensborg Slot - i stedet for i Tivolis Koncertsal - søndag den 14 juni klokken 17.00. Legaterne bliver personligt overrakt af Dronning Ingrids døtre, H.M. Dronning Margrethe og H.K.H. Prinsesse Benedikte. H.M. Dronning Anne-Marie kan på grund af rejserestriktioner ikke deltage, fortæller Tivoli i en pressemeddelelse.

- Det er med stor glæde, at vi kan uddele Dronning Ingrids Hæderslegat til to unge lovende kunstnere: Operasanger Nicolai Elsberg, der som noget ganske sjældent er en bassanger, og balletdanser ved Den Kongelige Ballet, Tobias Praetorius, der er en ung danser med stort potentiale. Vi håber med Dronning Ingrids Hæderslegat at kunne bidrage og hjælpe de to lovende talenter videre i deres karrierer. At støtte unge kunstnere inden for musik og dans med dette legat og ved et festligt arrangement er i fuld overensstemmelse med vores mors ønsker. Mine søstre og jeg er meget glade og taknemmelige for, at vi kan uddele dette legat og mindes vores mor, udtaler Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte, der er formand for hæderslegatet.

I forbindelse med overrækkelsen af de to hæderslegater opføres to korte nykoreograferede balletværker og to sange. Tobias Praetorius har koreograferet det ene balletværk og danser selv i det andet til akkompagnement af musikere fra Kammerballetten. Nicolai Elsberg synger en romance af Peter Heise og en arie fra Mozarts Tryllefløjten, som han medvirker i på Det Kongelige Teater senere i år. Dronning Ingrids Hæderslegat er indstiftet af Den Almennyttige Forening til Dronning Ingrids Minde i 2005 og uddeles hvert andet år til to yngre dansere, musikere, dirigenter eller komponister. Dronning Ingrids Hæderslegat på 250.000 kroner er doneret af Oak Foundation og blandt Danmarks største legater for unge, lovende kunstnere. Legatet er helt i afdøde Dronning Ingrids ånd øremærket til videre studier og dygtiggørelse.

