Se billedserie Hele vejen op gennem Tyskland sad Johanne Bie og vennen Tobias med mundbind på, og det samme gjorde bilens tredje passager, Johannes fætter på bagsædet. Da de kom hjem, fortalte de, hvordan tyskerne stirrede på dem på tankstationerne, fordi de havde mundbind på. På det tidspunkt var Danmark nogle få dage foran i den 1. nedlukning af Europa. Privatfoto

Hvis hun bliver stresset, tænker hun (bare) på en morgen, hvor alle ville ud af St. Anton

At vågne i en lejlighed på et skisportssted og se hvordan folk løber med deres bagage mod togstationen var enormt skræmmende, da Europa på få dage lukkede ned. Men når 20-årige Johanne Bie tænker tilbage, er det faktisk en helt anden situation, der står klarest.

Fredensborg - 20. marts 2021 kl. 05:55 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Onsdag, fredag og lørdag morgen. For et år siden ændrede Europa sig på ganske få dage, og Johanne Bie stod midt i det - tæt på at strande i skisportsbyen St. Anton i Tyrol.

Hun stod i døren på diskoteket Anthony's, hvor musikken spillede på fuld knald, og hvor der stadig måtte feste 100 mennesker. Så ringede telefonen. "Nu skal du hjem", sagde hendes mor. I Danmark havde statsminister Mette Frederiksen netop lukket landet ned på det historiske pressemøde, og ingen vidste, hvad vi havde i vente.

Der var nogle, der rapsede toiletpapir. For Johanne Bie handlede det om at komme hjem til Kokkedal, og det var lettere sagt end gjort, for hvad der var helt normalt en uge tidligere, var nu nærmest umulig eller forbundet med smitterisiko. At køre i tog, at sidde i et fly - at leje en bil.

At sætte pris på hverdagen Men det lykkedes, og den historie blev fortalt sidste år - og vi vender i øvrigt tilbage til den i slutningen at denne artikel. Først skal vi høre, hvad der skete, da hun sent lørdag aften den 14. marts 2020 var sikkert hjemme.

Sagen i stikord Dette er historien om, hvordan 20-årige Johanne Bie - her et år efter - ser tilbage på de hektiske dage, hvor hun skulle hjem fra skisportsstedet St. Anton.

Hun blev sandsynligvis smittet med Covid-19 i St. Anton, hvor hun havde en del af et sabbatår og passede sit arbejde på diskoteket Anthony's.

Området var et af epicentrene, da smitten kom til Europa, og smitten i Danmark kom i stor udstrækning fra danske skiturister.

For at undgå at Johanne Bie smittede andre på en flyvetur, blev hun sammen med sin fætter hentet i München af sin ven Tobias.Da hun kom hjem til Danmark, gik hun i isolation. Hun slap med lette symptomer, men først et stykke inde i maj kom smagssans og lugtesansen fuldt tilbage.

I denne artikel fortæller hun om de erfaringer, hun har taget med sig fra oplevelserne i de begivenhedsrige dage, og hun fortæller om sine refleksioner i året, der gik.

Johanne Bie er datter af Charlotte Bie, leder af Per Gyrum Skolen og byrådsmedlem for Liberal Alliance i Fredensborg Kommune. - Jeg gik i isolation. To uger helt alene, og jeg kunne godt mærke, at jeg var syg. Jeg mistede smags- og lugtesansen, og jeg blev ved med at føle mig syg efter isolationsperioden, og det forsvandt først helt i midten af maj. Min test var også positiv, fortæller hun og fortsætter:

- Det var de længste to uger, som jeg nogensinde har oplevet. Jeg læste og sov rigtig meget, og jeg talte i telefon og så serier. Min mor kom forbi og satte mad til mig uden for døren. Det første, jeg gjorde, var at se nogle veninder, da jeg kom ud af isolationen - jeg havde ikke set dem længe, fordi jeg jo havde været i St. Anton.

- Jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at det hele med Corona ville tage mere end et par måneder. Det var jo mit sabbatår, og jeg havde planlagt at skulle rejse, men det blev ikke til noget. I stedet har jeg arbejdet hos Sticks'n'Sushi.

Og hvad laver man så, når ens sabbatår bliver slået omkuld af en epidemi? Jo, heldigvis er højskolerne netop åbnet, så i søndags var Johanne Bie i fuld gang med at pakke til opholdet på Møn. Og indtil da?

- Jeg har virkelig lært at sætte pris på det liv, jeg havde før - at nyde alt det, vi kunne før. At give et kram, at tage i biografen, se hele sin familie, tage på cafe, tage til en fest... Hvad man så gør? Jo, man bestiller fx takeaway fra den restaurant, man ellers ville have spist på, og så samler man nogle få hjemme på værelset..., griner hun.

Helvede inden morgenlys Da Johanne Bie for et år siden fortalte om turen hjem fra St. Anton, var der nogle særlige situationer, som hun huskede.

Fredag morgen i St. Anton, hvor hun selv og familien prøvede at finde ud af, hvordan hun skulle komme hjem sammen med sin fætter, der også var i byen. Ud ad vinduet kunne hun se mennesker, der løb op mod togstationen med deres bagage.

Da det lykkedes hende at finde en bus ud af byen, blev deres papirer kontrolleret af tre betjente med masker og handsker. Derefter natten i forskellige tog mod München, uden billet, for de havde ikke nået at købe billetter - men alt var kaos, så personalet udskrev ikke bøder, men lod dem sove.

24 timer i helvede, som hun kalder døgnet, der sluttede på banegården i München, hvor de ikke måtte tage ophold og bare var så trætte, at de var nødt til at blunde og flytte sig rundt, når de blev forstyrret.

De ventede på at blive samlet op af vennen Tobias, der havde lånt en bil og var kørt hele vejen til München for at undgå, at Johanne Bie og fætteren skulle smitte andre på vejen hjem. Da de alle tre var hjemme, gik han også i isolation - og undgik faktisk smitte.

"Næste gang, der sker en mindre ting, der stresser mig, vil jeg nok sige til mig selv. Tag det roligt, det skal nok gå. Du har prøvet noget værre", sagde Johanne Bie sidste år om det, hun havde lært.

Hvordan er det så nu? Er Johanne Bie holdt op med at blive stresset over hverdagslivet? Hun griner i telefonen.

- Nej..., siger hun og forklarer:

- Jeg kan stadig blive stresset, og så tænker jeg på St. Anton, men alligevel ikke så meget på St. Anton. Mere på morgenen i München, hvor vi blev hentet, og jeg kan stadig se bilen for mig, da den kørte ind til stationen og Tobias åbnede døren og steg ud.

Den første artikel fra marts sidste år kan læses i det tilknyttede link