Da Morten Messerschmidt og Kristian Hegaard mødtes til kebab og en snak om tryghed i Holmegårdscentret i maj 2019, havde ingen kunnet forudsige, at de ville falde fra magtens tinder i den samme uge godt to år senere. De er begge valgt i Fredensborg-kredsen - den ene er nu dømt i retten, den anden ramt af disse års politiske opgør med grænseoverskridende adfærd.

Hvis Hegaard skal overholde reglerne, kan han ikke træde ud af byrådet

Sygdom, travlhed i et civilt job og dobbeltmandater er den eneste gyldige grund til at træde af et byråd. Derfor skal Kristian Hegaard stikke en nødløgn, hvis han også vil holde pause fra sit byrådsarbejde.

En politiker kan forlade Folketinget i løbet af få timer en torsdag aften, men på papiret er det knap så let at træde ud af et byråd. Det er nemlig et borgerligt ombud, og derfor gælder der nogle helt klare regler for, hvornår et byrådsmedlem kan udtræde i en valgperiode.

- Det bliver fortolket ret snævert. Kristian Hegaard kan ikke bare sige, at han vil stoppe. Hvis han skal følge reglerne, kan han ikke træde ud, men praksis ude i kommunerne er anderledes. I 100 ud af 100 sager ender byrådene med at acceptere den forklaring, der bliver givet, selvom de godt ved, at årsagen er en anden. Og min grundlæggende pointe er også, at det er en pjattet regel, der skal ændres, siger kommunalforsker Roger Buch fra DMJX.