Hvert eneste år har Konservative i budgetforhandlingerne presset på for at få fjernet dækningsafgiften eller nedsat dækningsafgiften. Spidskandidat Jesper Tvilde har gjort det til sin mærkesæg, særlig her i Corona-krisen, hvor han mener, at det har ekstra betydning. Han kom med en prøveballon ved juletid, nu har han tilpasset sig forslag med fokus på turisme- og oplevelsesøkonomien. Og hvad sker der? Læs med her.

Hvad skete der lige der? K: Afskaf afgift...Ok, siger borgmester

"De brancher, der uden tvivl er hårdest ramt af Corona, er kultur-, restaurations- og hotelbranchen Kort sag har Corona ramt turismeerhvervene hårdt. Også her i Fredensborg, hvor alle museer, kulturtilbud, overnatningssteder og restauranter er Corona nedlukket«, lyder det fra de konservatives spidskandidat Jesper Tvilde, der foreslår, at kommunen ikke opkræver dækningsafgift i 2021.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her