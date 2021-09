Hvad er der sket? Lægerne melder fra til bibliotek og sundhedshus

Se billedserie Et enigt Økonomiudvalg har bedt forvaltningen undersøge,om der kan komme sundhedsfagligt personale på 1. sal af det kommende bibliotek. Imidlertid kan kommunen ikke tilbyde en dato for indflytning, eftersom det er uklart, hvor længe visionsprocessen kommer til at tage. Foto: Skitse fra visionsoplæg

Efter tre år er de centrale læger ude af planerne om et bibliotek med sundhedshus på 1. etage. Der er da heller ingen indflytningsdato i udsigt, eftersom borgerne nu skal inddrages i et visionsarbejde.

Fredensborg - 03. september 2021 kl. 10:38 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

I mange år har det været en drøm. Lad os få biblioteket ned i stueetagen. Da en gruppe læger for tre år siden advarede mod eksisterende og eskalerende lægemangel i Fredensborg, opstod ideen om at arbejde sammen om et sundhedshus med en central beliggenhed. I februar købte byrådet de gamle Kiwi-bygninger i Fredensborg for at realisere en sådan plan. Fem måneder senere, i midten af juli, gav de centrale læger med Henrik Rømer i spidsen besked om, at de har trukket sig fra planerne.

Lægerne har i stedet valgt at etablere et lægehus på Kongevejen 58B i de gamle Ole Lindgreen domicil, hvor der er plads til et team af praktiserende læger og sygeplejersker, men uden funktioner som eksempelvis psykologer, fysioterapi og kiropraktik. Det ærgrer borgmester Thomas Lykke Pedersen (S), der siger:

Fakta De tomme Kiwi-lokaler blev købt af Fredensborg Kommune i februar, og i foråret og forsommeren godkendte byrådet et visionsoplæg for en ombygning, der gerne må koste over 70 millioner kroner.

Der blev samtidig varslet en proces med indhentning af borgernes ønsker til et nyt bibliotek. Helt konkret sker det i Fredensborg på høstmarkedet lørdag den 11. september.

Den 11. august var Kulturudvalget på inspirationstur til Maltfabrikken i Ebeltoft for at se et sted, hvor der både er scene, spillested, spisehus, iværksætteri og galleri i samme område.

Studieturen gik også ti Herning, hvor et gammelt supermarked er ombygget til et moderne bibliotek. - Jeg vil gerne arbejde videre på, at vi på 1. sal over biblioteket får nogle af de funktioner, som vi oprindeligt planlagde med læger og sundhedsfagligt personale. Nu må vi se, om det kan lykkes med andre samarbejdspartnere.

Undgår et sagsanlæg Hvis det ikke sker, foreslår forvaltningen, at 1. sal over biblioteket kan blive lokaler for dele af hjemmeplejen, som i øjeblikket har pladsproblemer.

Økonomiudvalget blev orienteret om udviklingen for et par uger siden, og frustrationen lyser ud af forvaltningens sagsfremstilling, hvor lægerne dog undgår et sagsanlæg.

»Det vurderes, at den dialog der har været med lægerne ikke har en sådan karakter, at lægerne er juridisk forpligtet ift. at etablere sig i de kommunale lokaler i Jernbanegade, idet den dialog, der har været, alene har haft karakter af tilkendegivelser/hensigtserklæringer både fra lægernes og kommunens side«, skriver forvaltningen, der også skriver, at det var lægernes oprindelige ønske, at kommunen skulle hjælpe med at finde egnede lokaler til et lægehus/sundhedshus.

Desuden oplyser forvaltningen, at lægerne på et tidspunkt havde opsagt deres lokaler og stod med et akut problem, som kommunen løste ved at tilbyde et lejemål ved plejecentret Lystholm. Men hvorfor er lægerne sprunget fra netop i de måneder, hvor projektet begyndte at blive konkret - fem måneder efter, at kommunen købte den ejendom, der gør ideen mulig?

Måske fordi projektet endnu ikke er særlig konkret - og at kommunen ikke kan sætte dato på en indflytningstid, fordi en visionsproces med borgerne starter op her i september?

Direkte misinformation Hvis det er tilfældet, hvorfor har lægerne så ikke orientere kommunen om, at tidsfaktoren har betydning for lægerne?

Af dagsordenen virker det som om, at afbrydelsen af samarbejdet kommer som en total overraskelse for forvaltningen på rådhuset.

Praktiserende læge Henrik Rømer ønsker ikke at indgå i en offentlig debat om emnet, men sender en gengivelse af den mail, som han før august måneds økonomiudvalgsmøde har sendt til politikerne.

»Forvaltningens præsentation af sagsforløbet vedr. lægehus/sundhedshus står i skærende kontrast til vores oplevelse af forløbet og der er efter vores mening tale om både manglende information og direkte misinformation til udvalget, lige som også sagsfremstillingen vedr Skovgården mangler væsentlige faktuelle oplysninger«, står der i mailen.

Hvilken funktioner skal biblioteket have i Fredensborg, når det flytter i stueetagen? Nu begynder arbejdet med at indsamle borgernes ideer. Her ses en af de tidlige skitser, der ofte i de indledende faser knyttes til projekter med borgerinddragelse.

Til Frederiksborg Amts Avis fortsætter de to læger med denne oplysning:

»Henrik Rømer og Rikke Sund har derfor sendt en mail til samtlige medlemmer af byrådet, med samme indhold som ovenstående og samtidig oplyst, at de meget gerne står til rådighed for udvalget og byrådet, såfremt der måtte være medlemmer der ønsker dette.«

Disse spørgsmål kan politikerne stille Det er svært at blive klog på, hvorfor en plan om et fælles lægehus i kombination med et bibliotek er faldet til jorden på det tidspunkt, hvor Fredensborg Kommune har sikret sig ejerskab til en konkret bygning.

Lægerne Henrik Rømer og Rikke Sund ønsker ikke at uddybe emnet i en offentlig debat, men det forhindrer ikke, at politikerne kan stille spørgsmålene, hvis de ønsker dialog med lægerne. Her er forslag til spørgsmål:

- I februar blev Kiwi-bygningen købt af kommunen med en plan om at flytte biblioteket i stueetagen og lave sundhedshus på 1. sal. Derefter blev der planlagt en grundig proces for at skabe en vision for stedet, herunder med borgerinddragelse efter sommerferien. Blev lægerne taget i ed på, at det dermed blev en lang proces uden en klar indflytningsdag? Hvis ja - hvad var så aftalen parterne indbyrdes?

- For halvandet år siden fortalte flere politikere, at der skulle være sundhedshus på posthusgrunden ved rundkørslen. Et stykke tid senere faldt planerne til jorden på grund af uenighed med udlejer. Hvor langt var kommunen i processen med at indgå aftaler med lægerne? Hvad betød de ændrede planer for lægerne?

- Hvad mener lægerne med, at der mangler væsentlige faktuelle oplysninger i sagen om Skovgården? Kan det hænge sammen med, at rehabiliteringsafsnittet aldrig fik tilknyttet en læge, da der blev søgt i foråret?

- Hvis ja - bød lægerne fra Fredensborg ind på den opgave? I så fald: Hvorfor fik de ikke opgaven, når der nu skal en ny rekrutteringsproces i gang?

