I januar 2006 flyttede fem familier ind på Ravnsbjerggårdsvej. De vidste godt, at der skulle bygges på nabogrunden, der skrånede ned mod deres haver - men ifølge lokalplanens byggefelter skulle den nærmeste blok ligge 30 meter væk.

Husker du mareridtet i baghaven: Se billedserien fra fire års kamp

På søndag den 4. oktober er det jubilæumsdag for selve nedrivningen, der for 10 år siden begyndte en overskyet mandag klokken 09.41.

Østre Landsret afgjorde den 11. maj for 10 år siden, at blok 5 i Fredensborg skulle fysisk lovliggøres - altså rives ned.

Frederiksborg Amts Avis genfortæller her naboernes historie med billede - en kort fortælling om en sag, der trak ud i fire lange år.

Så begyndte retssagen. Det var ingen let sag, fordi dengang var der ingen domme på en fysisk lovliggørelse at et så stort byggeri.

