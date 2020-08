Husker du billederne? Unge festede i rigmands forladte palæ

Nu præsenterer han visionerne for en ny fremtid for Petersholm-grunden, og Villa Shaw får en helt central betydning. Det kan man læse om i Frederiksborg Amts Avis lørdag den 15. august.

I kommunens SAVE-register er Villa Shaw registreret med en bevaringsværdi på 2, men i 2018 var ejendommen i forfald. Dele af ungdommen i Fredensborg havde denne sommer og i efteråret indtaget palæet for at holde fester.

Efter omtale i december 2018 i Frederiksborg Amts Avis kom Lennart Lajboschitzs ejendomsselskab med denne kommentar:

- Vi har sat en vagt på bygningen, og det skulle vi have gjort tidligere. Allerede i sommer var det vores hensigt, men en misforståelse har gjort, at det ikke er sket. Det er irriterende, men nu sker det, og vi sender også en tømrer ud for at sikre afdækningen af ruder og vinduer, så man ikke kan komme ind, og for at undgå flere skader på bygningen. Når det er sket, vil der også blive ryddet op indenfor, fortæller John Bruun, ejendomschef i Mitco Ejendomme.