Husker du: Pludselig blev øvelsen meget realistisk

Skolelederen på Endrup Skole satte alarmen i gang ved en fejl - og så rykkede brandvæsenet ud for alvor

Fredensborg - 02. januar 2021 kl. 19:51 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Kl. 8.15 en tirsdag morgen gik brandalarmen op Endrupskolen i Fredensborg. Få minutter senere stod 500 elever linet op i rad og række på evakueringspladsen, var talt og registreret.

Der stod de så, da Nordsjællands Brandvæsen kom susende med fuld udrykning.

Brandfolkene behøvede dog ikke pakke deres grej ud for at slukke en brand. Den var der nemlig ikke. Af den specifikke årsag, at de slet ikke skulle være kommet. Selv om brandlarmen på skolen gik.

Forklaringen er, at skoleleder Finn Drabe fjumrede en anelse, da han skulle sætte brandalarmen i gang. I stedet for at trykke på en knap drejede han en plastiknøgle - og så gik alarmen hos brandvæsenet.

De havde regnet med, at alarmen først skulle gå kl. 9.30. For da var det aftalt med skolens ledelse, at der skulle gennemføres en brandøvelse, som betyder, at brandbilerne ikke skulle rykke ud.

Det vidste kun skolelederen, nogle få medarbejder i skolens administration. Og altså Nordsjællands Brandvæsen. Så da alarmen gik en times tid før, måtte brandfolkene gå ud fra, at der rent faktisk var tale om en brand.

Udrykningen til det, brandvæsenet kalder en falsk alarm, fører også en regning med sig: Skolen får en regning på et sted mellem 6000 og 7000 kroner. Men det tager Finn Drabe med et smil.

"Der er jo intet andet at gøre end at betale og glæde sig over, at øvelsen virkede. Det blev helt realistisk og gik fint. De har jo også prøvet det før," lyder det fra skolelederen.

