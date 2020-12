Flere hundrede mennesker mødte op foran slottet for at hylde Dronning Margrethe på hendes 80 års fødselsdag den 16. april. Selv om alle officielle arrangemeter var aflyst på grund af corona, så trådte hun kl. 12 frem i døren til slottet og vinkede til folk.

Husker du 2020? Genoplev året her

2020 var - på godt og ondt - et år præget af coronaens forskelligartede indgreb i vores hverdag.

Først total nedlukning, så stille og rolig normalisering - for så at vende tilbage til en barsk omgang nedlukning igen sidst på året.