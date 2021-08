Se billedserie Da Fredensborg Boghandel var tæt på at lukke, samlede borgerne sig om ideen om en andelsboghandel, og på ganske få uger var der solgt over 700 andelsbeviser for at bevare butikken som en del af bybilledet. Her ses åbningsreceptionen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Husk de mennesker, der allerede knokler for byernes liv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Husk de mennesker, der allerede knokler for byernes liv

Detailhandel og levende bymidter hinandens forudsætninger. Hvorfor gøre det sværere for alle de borgere, der kæmper for at skabe liv i Nivå, Humlebæk, Kokkedal og Fredensborg, spørger initiativtageren til landets første andelsejede boghandel.

Fredensborg - 28. august 2021 kl. 15:41 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Der er nye arbejdspladser i et nyt butikscenter i Kokkedal, og der er penge til de investorer, der vil bygge boliger. Men hvad med de mange mennesker, som allerede nu arbejder med detailhandel i kommunen?

Læs også: Løfte om dagligvarestop i omstridt bymidte gælder ikke Føtex og Rema

Det optager Marie Louise Hartvig Widding, der er bestyrelsesformand for andelsboghandlen Fredensborg Boghandel.

- Jeg synes, at det er ærgerligt, at flertallet ikke lærer af de fejl, der allerede er begået, når man har spredt handlen i kommunen. Der er stor risiko for, at det planlagte butikscenter i Kokkedal får negativ betydning for de bycentre, som kommunen allerede har og i mange år har arbejdet på at udvikle. Derfor er det som at blæse og have mel i munden, siger Marie Louise Hartvig Widding.

Med udsigt til 10 butikker på mellem 500 og 750 kvadratmeter i det nye butikscenter, er det slet ikke urealistisk, at der kan komme en stor boghandel kombineret med legetøj. Allerede nu er boghandelen i Hørsholm ganske stor. Måske den rykker tættere på eller en ny kommer til...? Hvad vil en boghandel i Kokkedal betyde for Fredensborg Boghandel, som knap 1000 borgere har købt andelsbevis i?

Det er jo et politisk valg, om man vil tage den risiko i forhold til de fire eksisterende byer og de borgere, der er i kommunen, siger Marie Louise Hartvig Widding.

- Det er svært at sige. Jeg håber da, at vi har så trofaste kunder, at det ikke vil betyde noget, men jeg ved det jo ikke. Og jeg forstår ikke, hvorfor politikerne ikke styrker det, som mange af os prøver at bygge op, i stedet for at gøre det sværere for os, uddyber Marie Louise Hartvig Widding, der i mange år har været frivilligt engageret i at styrke handelslivet i Jernbanegade i Fredensborg.

I sit arbejdsliv arbejder hun med rådgivning i netop at styrke bysamfund og bymidter, og hun minder politikerne om, at detailhandel og levende bymidter er hinandens forudsætninger.

Hvis politikerne vil have levende bymidter og byliv i Humlebæk, Nivå og Fredensborgs, skal de sikre gode forudsætninger for, at der også er detailhandel i de tre bymidter, understreger hun og tilføjer:

- Min pointe er også at styrke Kokkedals byliv, der hvor folk bor nu. Det vil sige omkring Bølgepladsen, Egedalshallen, Holmegårdscentret. Ja, der kommer boliger i det nye center, men hele øvelsen handler om, at investorer skal tjene penge. Det må de også. Det er jo et politisk valg, om man vil tage den risiko i forhold til de fire eksisterende byer og de borgere, der er i kommunen.

Sagen i stikord Frederiksborg Amts Avis skriver om planerne for et butikscenter i Kokkedal, fordi det potentielt set kan få meget stor betydning for handelslivet i en stor del af Nordsjælland.

Selvom politikerne siger, at rammerne senere kan ændres i en lokalplan, er det kommuneplanens tillæg, der sætter kursen. Et politisk flertal forventes mandag at sætte kursen mod et butikscenter med 25.000 kvadratmeter udvalgsvarer, hvor 10 butikker må være 500-750 kvadratmeter - svarende til den butiksstørrelse, som Tøjeksperten, Imerco og Søstrene Grene har i nyåbnede butikker.

For omtrent 10 år siden advarede Nivå Centerforening imod, at politikerne tillod et stort bydelscenter for dagligvarer ved rådhuset. Synspunktet var, at politikerne ikke kunne styre, hvad der kom - og at det ville trække kunder væk fra bymidterne. Det skete også, da Føtex og Rema åbnede.

Føtex og Rema er populære indkøbssteder, og hvis et nyt butikscenter ender med at trække handlen væk fra Hørsholm, Nivå og Fredensborg, vil det også skyldes popularitet - at kunderne ønsker at handle i et nyt butikscenter.

Men det får i så fald en konsekvens for de bymidter, som politikerne gerne vil udvikle til at være levende og aktive bymidter.

Desuden kan det give et ændret handelsmønster, hvor det i højere grad er store investorer og ejerne af kædebutikker, der høster overskuddet fra detailhandlen - og ikke ejerne af de butikker, som i dag eksisterer.

I øjeblikket er der kun to byrådspolitikere, der stemmer imod projektet. Det er SF's Hanne Berg og Carsten Bo Nielsen (V).

relaterede artikler

Investorer står i kø for at få ny bymidte til at vokse 28. august 2021 kl. 05:56