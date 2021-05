Det står stadig uklart, om Faeza Ibrahim Satouf kan blive i Danmark. Efter hendes sag blev genoptaget, har hun dog fået fornyet håb. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Hun var hjemsendt til Syrien: Nu tænder genoptagelse kæmpe håb hos flygtning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Hun var hjemsendt til Syrien: Nu tænder genoptagelse kæmpe håb hos flygtning

Faeza Ibrahim Satouf har været her, der og alle vegne, efter hun delte sin historie i medierne. Hun er overvældet over den respons, hun har fået, efter et tumultarisk forløb. Dog overstiger glæden over, at Flygtningenævnet har genoptaget hendes sag, alt andet. Selvom der stadig er et men.

Fredensborg - 22. maj 2021 kl. 06:50 Af Thomas Kellermann Kontakt redaktionen

Stemningen har ikke været dårlig eller hadefuld hjemme hos Faeza Ibrahim Satouf og hendes familie hjemme i Islandshøjparken i Nivå.

Men siden den 31. marts, hvor hun fik at vide, hun skulle rejse til Syrien, og indtil for kort tid siden, har stemningen været så anspændt, trist og melankolsk, at den har ligget som tung røg i luften.

Og så er der følelserne. De er svære at sætte ord på, siger Faeza Ibrahim Satoufs far, Ibrahim Satouf: - Jeg kan ikke forklare det med ord. Når du ser, at dit barn er i fare, er det svært at beskrive følelserne. Det var forfærdeligt, og vi kunne ikke sove om natten, siger han med sproglig assistance fra sin datter.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske. Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her. Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned. Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort. Vælg mellem 24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement Allerede bruger - Log ind her

Log ind ✕ Velkommen, log ind her Husk mig Glemt adgangskode?

Ny bruger