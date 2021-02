Månedens Buket går denne gang til Marie-Louise Hartvig Widding. Foto: Peter Mailand

Hun kan skaffe dig en boghandel under juletræet

Marie-Louise Hartvig Widding får denne måneds buket for sine mange initiativer i Fredensborg

Fredensborg - 17. februar 2021 kl. 07:30 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen

Det var en meget overrasket Marie Louise Hartvig Widding, der torsdag modtog Månedens Buket fra Fredensborg Blomster. Hun sad midt i arbejdet i annekset, hvor hun har sit eget konsulentfirma, da Uge-Nyt bankede på og overrakte buketten.

Det er Tora Ribers, der har indstillet Marie Louise Hartvig Widding til Månedens Buket. Tora Ribers, der selv er begyndt i sit nye arbejde som museumsleder, kunne desværre ikke være med ved overrækkelsen.

Købte byens boghandel "Marie Louise tager initiativ til rigtig mange gode tiltag i Fredensborg: Bogbytteboks, fællesspisninger i foreningen Foody Fredensborg og sidst, men ikke mindst: andelsboghandlen Fredensborg Boghandel (ejer af FredensborgFordi amba)," siger hun og tilføjer:

"Marie Louise ser løsninger til gavn for byen og for fællesskabet, hun taler andre initiativer op og hun samarbejder på tværs."

Marie Louise Hartvig Widding er 46 år og bor i et gammelt byhus i Fredensborg med sin mand og deres to børn på 8 og 13 år, samt faren på 1. salen. Herfra driver hun sit eget konsulentfirma.

Har du en kandidat, der fortjener at blive overrasket med blomster, så send en mail til redaktionen på ugenyt.red@sn.dk og mærk emnet: 'Månedens Buket'. Marie Louise blev kendt i byen, da hun i efteråret 2019 præsenterede ideen om at byens borgere skulle købe boghandlen. Den daværende boghandler, Poul Blæsbjerg, havde drevet forretningen i 28 år år og ville nu på pension. Der var dog ingen køber til butikken, der havde været sat til salg i mere end to år. Derfor tog Marie Louise i januar 2019 kontakt til Poul Blæsbjerg.

FredensborgFordi Til formålet stiftede Marie Lousie sammen med bestyrelsen et andelsselskab 'FredensborgFordi amba', hvor byens borgere for mindst 1000 kroner kunne købe en andel i selskabet, som skulle samle kapital til at købe og drive boghandlen. Samlet skulle der minimum rejses 650.000 kroner.

"Vi havde på forhånd sagt til os selv, at hvis vi inden årsskiftet kunne få halvdelen af det beløb, vi skulle bruge, så ville vi være glade," erindrer hun.

850 har købt beviser Salget gik over al forventning: I løbet af bare 11 dage havde mere end 500 borgere købt andelsbeviser for 650.000 kroner, og dermed var der penge til at købe boghandlen.

"Vi havde ikke i vores vildeste fantasi forestillet os, at det gik som det gjorde," siger hun til Uge-Nyt.

I dag har 850 købt andelsbeviser i selskabet, og juleaften lå der også andelsbeviser under træet.

"Der er to personer der har fået en boghandel i julegave," siger hun og griner.

Ville hjælpe byen Om ideen til virksomheden siger hun:

"Det er jo det jeg arbejder med hver dag. Så da boghandelen havde været til salg i to år, og der ikke var nogen køber, tænkte jeg, at her kunne jeg hjælpe, som jeg hjælper andre. Så kunne vi fortsat have en boghandel i byen og eje den i fællesskab. Det er jo en sund og en god forretning."

Marie Louise var også med til at starte spisefællesskabet FoodyFredensborg, men måtte trække sig igen, da hun fik travlt med boghandlen, som hun i dag er formand for.

"Jeg får god energi af at være sammen med andre mennesker. Så det glæder jeg mig til, at vi kan komme til igen," siger hun.

