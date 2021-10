Send til din ven. X Artiklen: Humlebæk syd - en hellig ko ? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Humlebæk syd - en hellig ko ?

Fredensborg - 11. oktober 2021 kl. 09:54 Af Erling Vraa, Formand, Ældre Sagen Fredensborg Kontakt redaktionen

Ældre Sagen i Fredensborg kommune undrer sig over den tilsyneladende selvbestaltede fredning af kommunens største ubebyggede grundareal i Humlebæk Syd.

Siden sidste valg er der takket være nyvalgte byrådsmedlemmer kommet fokus på behovet for seniorboliger og seniorbofællesskaber. Ved det netop afholdte valgmøde på rådhuset var det nu helt tydeligt, at alle partier erkender behovet. Man må derfor forvente, at der, når det nye byråd tiltræder, for alvor bliver sat handling bag ordene.

Forvaltningen udfærdigede tidligere på året en oversigt over de muligheder der er for "seniorbyggeri". Oversigten viser helt klart, at kommunen har begrænsede muligheder bortset fra Humlebæk syd.

Historisk set er den politiske beslutning vedrørende Humlebæk Syd forløbet således:

"Plan- og Klimaudvalget besluttede den 8. maj 2013 at Humlebæk Syd - Helhedsplan 2013 godkendes og at hovedgrebet og intentionerne i helhedsplanen indarbejdes i forslag til Kommuneplan 2013. På byrådsmøde den 25. april 2016 besluttede Byrådet, at der for nuværende ikke udbygges i Humlebæk Syd".

Efterfølgende har kommunen opført pleje- og rehabiliteringscentret Skovgården. Derudover er der ikke sket mere, og det selv om der i helhedsplanen for Humlebæk Syd allerede i 2013 skitseres mulighed for opførelse af seniorboliger. Hvilke interesser er det der bliver varetaget, når der ikke følges op på seniorernes stigende boligbehov.

Tidligere byrådsmedlem Jørgen Simonsen (c) kunne på vort seneste bestyrelsesmøde oplyse, at byrådet i den tidligere Fredensborg-Humlebæk Kommune købte jorden udelukkende for at kunne styre byudviklingen i Humlebæk, hvilket må siges at være en klog og fremsynet løsning.

Rigtig mange seniorer har boet i kommunen siden de store byudviklinger i 70´erne, og de har ikke lyst til at flytte ud af kommunen, men hvor skal de flytte hen, når vi ikke har en fremsynet boligpolitik mht. seniorboliger. Vi ved, at rigtig mange af vores knap 8.000 medlemmer meget gerne vil flytte til seniorvenlige boliger.

Det vil endvidere være klogt at sørge for, at mange af vores nuværende boliger kan komme på boligmarkedet til glæde for de mange unge børnefamilier, der gerne vil flytte hertil.

Ældre Sagens lokalbestyrelse opfordrer de nuværende og kommende byrådsmedlemmer til at revurdere planerne for Humlebæk Syd, og vi hører meget gerne både for og imod fra partierne og de opstillede kandidater. Der kan sagtens bygges seniorboliger både bæredygtigt og visionært med respekt for området. Måske kan et sådan et byggeri ovenikøbet blive til inspiration for andre kommuner.