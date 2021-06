Humlebæk endte med at spare op, og derfor blev 345.000 kroner snuppet af fælleskassen

Der er således to måder, hvor bevilligede penge igen kan forsvinde fra børnene. Hvis institutionerne ikke bruger alle statens penge, og hvis institutionerne har et mindreforbrug på over tre procent af kommunens penge. Arkivfoto Foto: Thomas Arnbo

Tilbage i 2019 var det Børnehusene Kokkedal, der brugte færre penge end budgetteret. I 2020 var det Børnehusene Humlebæk, der havde 1,7 millioner kroner tilbage i kassen ved nytårstid.

Fredensborg - 13. juni 2021

Daginstitutionerne i kommunen er underlagt fire områdeledelser, og strukturen er på mange måder decentral. De enkelte områdeledelser har en stor selvbestemmelse, og det betyder, at forvaltningen på rådhuset ikke i detaljer styrer, hvordan pengene bliver brugt.

Deri ligger også en forklaring på, at områdeledelserne fra år til år kan bruge af opsparede midler eller overføre penge, der ikke er brugt. Der er fire områder - Børnehusene Nivå, Kokkedal, Humlebæk og Fredensborg.

Hvert år har institutionerne mulighed for at overføre uforbrugte midler svarende til tre procent af det årlige budget. Imidlertid kan de overførte penge jo kun bruges en gang, og derfor er netop de penge normalt svære at bruge på flere fastansatte medarbejdere. For de overførte penge er jo væk igen efter et år, ikke en fast del af budgettet.

- Men det seneste år har vi fra rådhuset sidste opfordret til, at også de overførte penge bliver brugt til ansættelser af pædagoger, så institutionerne kommer i gang med at øge normeringerne. - Det kan de jo gøre helt trygt, fordi der både på kommunens egne budgetter og fra Folketinget er afsat flere penge til området i de kommende år. Institutionerne behøver ikke være nervøse for at mangle lønkroner de kommende år, siger Mads Toftegaard, direktør i Fredensborg Kommune, og tilføjer, at udfordringen i øjeblikket er at finde nok kvalificerede og uddannede pædagoger i Hovedstadsområdet.

- Institutionerne kan jo sagtens bruge lønkronerne på bare at ansætte. Men institutionerne har meldt tilbage til os på rådhuset, at de jo ikke vil ansætte medarbejdere, som ikke lever op til den faglighed, som de forventer. De skal jo ikke ansætte bare for at ansætte, og derfor har vi også her fra rådhuset sagt, at vi hellere tager en kritik for at overføre et mindreforbrug end blive kritiseret for at ansætte medarbejdere, som ikke er kvalificerede til deres arbejde, siger Mads Toftegaard.

En politisk styringsmodel Hvis man kigger på tallene for overførsler fra 2019 til 2020, var det Børnehusene Kokkedal, der overførte 1.020.000 kroner, svarende til 2,9 procent. De andre børnehuse overførte omkring en procent af budgettet, svarende til knap 400.000 kroner. Tallene fra 2020 til 2021 viser, at Børnehusene Humlebæk havde 1,7 millioner kroner af uforbrugte midler. Det svarer til 3,8 procent, og derfor fik Børnehusene Humlebæk i marts kun lov til at overføre 1.361.000 kroner til brug i 2021. 345.000 kroner - altså det beløb, der er over tre procent - blev lagt tilbage i den fælles kassebeholdning.

Den del har byrådet bestemt, og det blev vedtaget på byrådsmødet i slutningen af marts måned.

Der er således to måder, hvor bevilligede penge igen kan forsvinde fra børnene. Hvis institutionerne ikke bruger alle statens penge, og hvis institutionerne har et mindreforbrug på over tre procent af kommunens penge. Læs også den tilknyttede artikel, der forklarer, hvorfor puljepenge er sendt tilbage til staten.