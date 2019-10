Først blev 6000-8000 kroner brugt til fis og ballade. Efter tre år kom dommen for salg af fiktive billetter til Roskildefestivalen. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Humlebæk-drenge solgte fiktive billetter via Facebook

Fredensborg - 23. oktober 2019 kl. 19:40 Af Steffen Slot

En nu 21-årig mand blev her i 2019 indhentet af seks vellykkede handler, hvor han via opslag på Facebook solgte billetter til Roskildefestivalen i 2016. Salget skete i samarbejde med to kammerater fra Humlebæk.

Det var imidlertid billetter, som han aldrig sendte til køberne, der samlet set betalte næsten 15.000 kroner for de fiktive billetter. Pengene blev overført til kontoer, der var tilknyttet to kammeraters Mobile Pay, og de blev bedt om at ændre navnet på deres Mobile Pay til det opdigtede navn »Karla Tolsted«.

Den 21-årige valgte ikke at udtale sig til retsmødet i midten af september i retten i Helsingør, hvor han var tiltalt for bedrageri efter straffelovens §279. Derfor var det alene to kammeraters vidneudsagn, der fældede den 21-årige. De fortalte, at den 21-årige var initiativtager og oprettede den falske profil på Facebook. Den ene kammerat havde været stiv til en fest og sagde ja til at stille sin mobile pay til rådighed. Han vidste godt, at der var noget lusk forbundet med de penge, han modtog. Men han betalte dem ikke tilbage. Den anden kammerat modtog en større andel af pengene via sin konto, og han fortalte i retten, at han med sin fars hjælp har betalt nogle af pengene tilbage.

De vurderer, at de hævede 6000-8000 kroner, der blev brugt på fis og ballade.

Den 21-årige mand blev ved retten i Helsingør en dom på tre måneders fængsel, som dog ikke skal afsones, med mindre han begår lignende kriminalitet de næste to år. De tre måneder skyldes, at han tidligere på året blev dømt for bedrageri i en sag fra 2014, som imidlertid ikke er beskrevet i dombogen over den seneste dom. De to kammerater fik mindre betingede domme, fremgår det af dombogen.