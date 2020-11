Humlebæk Kirke bød ny præst velkommen

Præster fra nabosognene ankom søndag den 29. november, den 1. søndag i advent, i procession og deltog sammen med alle de glade medlemmer af menigheden, som kirken kunne rumme, i den festlige præsteindvielse. Den adventspyntede kirke var rammen for indsættelsen, der blev varetaget af provsten for Fredensborg Provsti Hans-Henrik Nissen, Efter indsættelsen overtog Mona Høgh gudstjenesten og gav sin første prædiken som fastansat præst i kirken.

Mona Høgh har overbevisende erfaring som underviser og samarbejde med unge, indtil hun for et års tid siden skiftede til præstekjolen. Sidst som uddannelsesleder og lektor på Professionshøjskolen Absalon, hvor hun havde personaleansvar for cirka 20 medarbejdere, fagligt ansvar for praktik, kvalitetssikring og den skolebaserede læreruddannelse.