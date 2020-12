Tidligt lørdag morgen blev en medarbejder truet med en kniv på Cirkle K i Nivå. To gerningsmænd slap væk med cigaretter, kan Nordsjællands Politi fortælle, efter rygter om røveriet i lokalsamfundet. Foto: Thomas Olsen (arkiv) Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Hov, der var også et røveri i Nivå Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hov, der var også et røveri i Nivå

Fredensborg - 23. december 2020 kl. 14:51 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Tidligt lørdag morgen blev der begået et knivrøveri i Nivå. Klokken 04.21 fik to mænd adgang til Cirkle K i Nivå, og den ene truede med en kniv og fik udleveret cigaretter.

Læs også: Tredje mand fængslet efter røveri mod tankstation

Det er et røveri, som Nordsjællands Politi ikke har oplyst om i de daglige briefinger for pressen i lørdag og søndag formiddag eller på den elektroniske døgnrapport. Ikke desto mindre er det sket, og Nordsjællands Politi mener også - direkte adspurgt - at have gerningsmændene anholdt.

Søndag morgen endte et røveri mod Cirkle K på Hovvej i Espergærde med en biljagt, hvor to personer blev anholdt. Hvorvidt de to personer i bilen også er blandt de varetægtsfængslede i sagen, ønsker politiets anklager, Dersim Becin, ikke at oplyse om.

Han fortæller dog, at en ung mand blev anholdt tirsdag aften og fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Helsingør onsdag formiddag. Her blev han varetægtsfængslet indtil den 7. januar sigtet for at deltage i røveriet mod Cirkle K i Espergærde.

Tidligere er en 17-årig og en 18-årig mand varetægtsfængslet i samme sag. Den ene blev forleden kun varetægtsfængslet i 3 x 24 timer, og derfor skulle retten onsdag tage stilling til, om fængslingen skulle opretholdes. Det mente retten, således at alle tre nu er varetægtsfængslet indtil den 7. januar.

Nordsjællands Politis presseafdeling oplyser, at de tre unge mænd også er sigtet for røveriet lørdag morgen i Nivå.

relaterede artikler

Røveri efterfulgt af biljagt 20. december 2020 kl. 09:33