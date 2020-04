Hospital fortæller om at være Covid-19-indlagt: »I respirator kan man godt skrive sms'er«

Se billedserie Jørgen Simonsen, Humlebæk, er med sine 84 år i risikogruppen, og han kom tirsdag med et opråb i Frederiksborg Amts Avis. Fortæl os mere om sygdomsforløbet og det, der sker, hvis man bliver indlagt med den nye Coronavirus. Her får han svar. Foto: Allan Nørregaard

03. april 2020

Ja, når man er indlagt med Covid 19, må man gerne gå rundt på sengeafsnittet, og personalet hjælper med at få telefonen eller iPad'en til at virke, hvis der er brug for det. Selv i respirator vil mange kunne kommunikere med pårørende. Få her et indblik i, hvordan det er at være indlagt med Covid 19 på Nordsjællands Hospital i Hillerød.

Denne historie begynder egentlig på en villavej i Humlebæk, hvor den 84-årige Jørgen Simonsen for et par dage siden satte ord på sin dødsangst.

Han mangler viden om, hvordan det helt konkret er at blive smittet med Covid 19. Han kan nogenlunde forestille sig, hvordan det er at få en blodprop eller blive indlagt med en kræftsygdom, men Corona-virussen er så ukendt, at den suger tankerne som et sort hul - og det forstærker nervøsiteten og dødsangsten.

Hvis han skulle ende med at blive hentet i en ambulance, hvad sker der så fra det øjeblik ambulancen kører og til han ved, om han overlever? Det fortæller Thyge Lynghøj Nielsen, ledende overlæge på Lunge- og Infektionsmedicinsk afdeling på Nordsjællands Hospital i Hillerød.

Hav respekt for sygdommen, men tag det også roligt, er det overordnede budskab.

Dybt ned i halsen Turen til mod indlæggelse og helbredelse begynder selvfølgelig med, at man nærmer sig hospitalet - enten i en ambulance eller en privat bil:

- Hvis du kører selv, får du en tid, hvor du skal være her - og vi ringer til dig, når du skal gå ind for at blive podet. Det er en podning dybt nede i halsen, så den vil give denne her brækfornemmelse, men vi skal så dybt for at sikre, at vi får et retvisende resultat af testen, lyder det indledningsvist fra Thyge Lynghøj Nielsen.

Den syge vil møde personale i værnemidler helt fra første møde.

- Kommer den syge med ambulance, vil ambulanceredderne have værnemidler på, fordi der er mistanke om Covid-19. Når ambulancen er ankommet til hospitalet, kommer en læge ud og tilser patienten for at vurdere, om der kan være tale om andre sygdomme. Hvis der stadig er mistanke om Covid-19, bliver personen kørt på en isolationsstue, ligesom de andre, der venter på et resultat og en mulig indlæggelse, fortæller Thyge Lynghøj Nielsen.

Ventetid på isolationsstue Podningen bliver derefter sendt i en kuvert til Herlev Sygehus, hvor det tager cirka fire timer at få et resultat. Dertil skal lægges kørslen fra Hillerød, og kørslen sker mange gange dagligt. Hvis der er mange prøver, der skal laves på samme tid, kan det tage op til ni timer at få et resultat, men almindeligvis går der cirka fem timer.

Er prøven negativ, bliver den syge sendt hjem eller indlagt på hospitalets almindelige afdelinger, hvis patient har behov for anden behandling. Hvis prøven er positiv og symptomerne milde, bliver patienten sendt hjem med besked om at holde sig isoleret indtil 48 timer efter, at symptomerne er forsvundet.

I de tilfælde hvor patienten er ankommet med ambulance og testen for Covid-19 er positiv, vil den syge typisk have åndenød, når han eller hun bevæger sig. Det er et særkende ved Covic-19, at den kan sætte sig som en svær, svær irritation i lungerne, og det giver åndenød. Man bliver tiltagende forpustet, når man bevæger sig fra eksempelvis sengen til toilettet.

- Behovet for indlæggelse vurderes fra person til person og er meget individuel. For en lille gruppe - og måske særligt hvis man i forvejen er svækket - er der en risiko for, at sygdommen bliver så alvorlig, at det er nødvendigt med en indlæggelse, forklarer Thyge Lynghøj Nielsen.

At blive indlagt med Covid 19 begynder på Vurderingsklinikken. I denne artikel fortæller Nordsjællands Hospital i Hillerød om den virkelighed, der venter patienterne. Pressefoto



For de, som skal indlægges, foregår ventetiden på testresultatet i en seng på enestuer, men selve indlæggelsen på Covid-19 afsnittet foregår sammen med andre patienter, der også er indlagt med Covic-19.

Sengeafsnittets ene ende er indrettet med omklædning til medarbejderne, der tager beskyttelsesdragter på, når de møder på arbejde - og tager dem af ingen, når de går hjem.

I fasen med indlæggelse vil der blive taget røntgenbilleder, blodprøver, og hjertekardiografi - svarende til en helt almindelig undersøgelse forud for indlæggelse på hospitalet.

At møde maskerne Selvfølgelig vil sundhedspersonalet være iklædt masker og beskyttelsesdragter, men det vil ikke se helt så voldsomt ud, som man kan se på de italienske billeder. Den syge vil stadig kunne fornemme mennesket inde bag værnemidlerne, selvom sundhedspersonalet har oplevet enkelte udfordringer:

- Det kan være svært for ældre med dårlig hørelse at høre, hvad vi siger. Mange bruger mundaflæsning som hjælp, men mundens bevægelser er skjult af masken. Derfor er vi meget opmærksomme på at tale højt, hvis hørelsen er nedsat, forklarer Thyge Lynghøj Nielsen.

På afsnittet med Covid-19 patienter vil personalet have varierende grad af værnemidler alt efter, hvor tæt de kommer på patienterne.

- De fleste patienter vil have nedsat appetit. Når man er syg, er det ekstra vigtigt, at man spiser og får proteinholdig kost, fordi muskelmassen hurtigt svinder ind. Det er blandt andet derfor, at man er så træt, når man bliver rask igen, og derfor er det vigtigt, at patienterne både spiser og kommer op at gå ind imellem. Og patienterne må godt gå rundt, fordi hele afdelingen jo er ramt af smitte, og de bliver ikke mere syge af at gå rundt, understreger Thyge Lynghøj Nielsen, der opfordrer til, at man husker sin mobiltelefon.

Patienterne må godt gå rundt, fordi hele afdelingen er ramt af smitte, og de bliver ikke mere syge af at gå rundt - tværtimod, fortæller Thyge Lynghøj Nielsen, ledende overlæge på Lunge- og Infektionsmedicinsk afdeling.Pressefoto



- Det har de fleste husket, fordi de allerede i det tidlige forløb har isoleret sig med symptomerne. Hvis de ikke har, hjælper vi dem med at låne en telefon eller en iPad, hvor de kan kommunikere med familien, og vi kigger på at finde nogle gamle ugeblade, magasiner og bøger og lægger frem - ligesom hos frisøren.

Hjælp til at holde kontakt Thyge Lynghøj Nielsen understreger, at de danske sygehuse er godt rustet til epidemien og har god kapacitet i øjeblikket, og det betyder meget for den behandling, der kan tilbydes.

Det særlige ved Covid 19 er, at det tager tid for immunforsvaret at bekæmpe virussen, hvis den har sat sig i lungerne, og det er også forklaringen på, at patienter kan blive overflyttet til et intensivt Covid 19 afsnit og måske endda få brug for respirator. At komme i respirator gør ikke ondt, da man bliver bedøvet, inden der bliver ført en slange ned til i lungerne. Den tilfører ilt, så man holder sig i live.

- Hvis man har gener af slangen, bliver man holdt i en let bedøvet tilstand, men de fleste vil være vågne, imens de er i respirator. De vil ikke kunne tale, men de kan holde kontakt med familie og venner med sms, og hvis de har brug for hjælp, kan vi låne dem en iPad med en større skærm, siger Thyge Lynghøj Nielsen.

Kroppen får ekstra tid Prognosen for at overleve i respirator er god, men det tager bare lang tid, fordi kroppen selv skal bekæmpe virussen. Efter godt en uge i respirator er patienten ofte så meget i bedring, at patienten kommer ud af respiratoren og efter yderligere et par dages indlæggelse kan udskrives.

Langt størstedelen af patienterne bliver raske efter indlæggelse.

- Det er en meget smitsom og potentiel alvorlig sygdom, men mulighederne for at behandle er meget, meget gode i Danmark, understreger Thyge Lynghøj Nielsen.

Sagen i stikord Imens Coronavirussen hærger hele verden og dødstallene stiger, mangler der helt basale informationer om, hvordan det føles at være syg - og hvordan sygdommen behandles, set fra patientens øjne.

Det mener den 84-årige Jørgen Simonsen, der kom med opråbet i Frederiksborg Amts Avis tirsdag den 31. marts. Giv mig viden, fortæl mig, hvad der sker, hvis jeg bliver syg. Ellers føler jeg et kontroltab, der forstærker min nervøsitet, min dødsangst, sagde han.

I dagens artikel fortæller Thyge Lynghøj Nielsen helt lavpraktisk, hvad der venter syge med Covid 19, hvis de bliver indlagt på Nordsjællands Hospital i Hillerød. Han er ledende overlæge på Lunge- og Infektionsmedicinsk afdeling.

Thyge Lynghøj Nielsen overtager dermed stafetten efter den praktiserende læge Henrik Rømer, der i artiklen tirsdag fortalte om de tidlige symptomer. Henrik Rømer understregede, at langt de fleste mennesker oplever milde symptomer på Covid 19 - også selvom de er i risikogruppen som den 84-årige Jørgen Simonsen.

