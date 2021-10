Hold øje med milliarder, der kan bruges på elevatorer til gamle boligblokke

Se billedserie Anne-Marie Nygaard fortalte forleden, hvordan det koster hende en huslejestigning på omtrent 4.000 kroner at slippe for trapperne på 2. sal i Egedalsvænge - i al fald hvis hun flytter i en seniorbolig, som hun er visiteres til. Det satte ord på, at det kan være dyrt både økonomisk og menneskeligt for gangbesværede ældre, når tilgængeligheden er dårlig i mange lejligheder uden elevator. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Der er stor forskel på kommunernes tilgang til seniorbofællesskaber, og Fredensborg ligger ikke i top. Husk Landsbyggefondens milliarder til at forbedre tilgængeligheden, lyder det i dette perspektiv fra Ældresagen.

Fredensborg - 07. oktober 2021 kl. 05:42 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Hvis man googler "Furesø Kommune seniorbofælleskaber", kommer man frem til en særlig hjemmeside, hvor Furesø Kommune faciliterer udviklingen af seniorbofællesskaber.

Der er direkte link til fire konkrete planer for seniorbofællesskaber.

Hvis man googler "Fredensborg Kommune seniorbofællesskaber", så rammer man et pdf-dokument med mulige steder, hvor der måske kan skabes bofællesskaber.

Inspirationen til denne indledning kommer fra Ældre Sagen.

- Der er stor forskel på kommunernes tilgang til bofællesskaber. Egedal og Furesø i Nordsjælland er meget lang fremme og har en afdeling, der er klar til at vejlede om seniorbofællesskaber. At skabe seniorbofællesskaber kræver nogle gange, at en kommune indgår samarbejde med andre aktører. Det er også nødvendigt, at man gør sig præcise overvejelser om, hvad man vil, siger Michael Bo Christensen, der er Seniorkonsulent i Ældre Sagen.

Ved at henvise til Furesø Kommune, fremhæver han seniorbofællesskaber, som kommunen med den socialdemokratisk ledede borgmester har indgået med blandt andet OK Fonden. Men når det er sagt, er Michael Bo Christensen ikke entydig begejstret for den blinde tillid til, at seniorbofællesskaber løser alle problemer for eksempelvis ensomme ældre.

- At flytte til et bofællesskab, hvis man ikke kender nogle, kan faktisk være meget svært. Vi er i Ældre Sagen glade for seniorbofællesskaber, men det er ikke i sig selv et værn mod eksempelvis ensomhed, påpeger Michael Bo Christensen.

Han tilføjer, at hvis beboerne flytter ind i seniorbofællesskaber, imens de er meget aktive og har en stor omgangskreds, kan der være stor værdi i, at de har et netværk i et bofællesskab, hvis eksempelvis ægtefællen dør.

- Der følger en tryghed med, når man bor tæt på folk, man kender. Men som statsministeren også sagde i sin åbningstale, er fællesskaberne i en boligopgang ikke det samme, som det engang var.

Glem ikke at gå i højden Michael Bo Christensens stemme stiger i begejstring, når emnet er at ombygge de eksisterende etageboliger til at blive mere fleksible og tilgængelige.

Allerede sidste år satte den grønne boligaftale nye rammer for, hvad Landsbyggefonden skal støtte - og fem milliarder kroner bliver frigivet til at skabe øget tilgængelighed. Han kender til debattens modargumenter om, at det bliver dyrt, besværligt og kan håndteres ved, at gangbesværede beboere flytter ned i stueetagen, men Ældre Sagens er tilhængere af øget tilgængelighed over en bred kam.

- Stuelejlighederne skal selvfølgelig indrettes med brede døre og en indretning, der er forberedt på kørestol og rollator, men det er ikke nok - man er nødt til at tænke tilgængelighed også i højden, fordi det giver større fleksibilitet i en hel bygning, i alle lejemålene, siger Michael Bo Christensen og tilføjer, at de konkrete sager ofte handler om mennesker, der har boet i samme opgang i meget lang tid.

- Mange vil gerne blive boende i den lejlighed, hvor de altid har boet, og der er ikke kun økonomiske ressourcer forbundet med at flytte. Der er også de menneskelige omkostninger ved at skulle pakke alting ned og have hjælp til det, lyder det fra Michael Bo Christensen, der opfordrer politikerne og de almene boligselskaber til at have fokus på alle de milliarder kroner, der er afsat til øget tilgængelighed i den almene sektor.

Sagen i stikord Der er to store dagsordener for seniorliv i øjeblikket, når emnet er gode boliger.

Indtil nu har seniorbofællesskaber været det, som har fyldt mest i den folkelige og politiske debat i denne valgperiode.

På landsplan eksisterer imidlertid en anden dagsorden, der handler om at øge tilgængeligheden i den eksisterende boligmasse i etageejendommene.

I Frederiksborg Amts Avis lørdag den 25. september fortalte Anne-Marie Nygaard om de voldsomme udgifter, hvis hun skal slippe for de trapper til 2. sal, som hun har svært ved at klare.

Tilgængelighed har regeringens opmærksomhed, og det prioriteres højt i Ældre Sagen på landsplan, fordi det har betydning for de store og aldrende generationer, at de kan blive boende i det nærmiljø og de lejligheder, hvor de har boet i mange år.

Hans Nissen, formand for Social- og Seniorudvalget, har også den holdning, at det politiske fokus lige så meget skal ligge på at øge tilgængeligheden for de eksisterende boliger som i at bygge nye seniorbofællesskaber.

De tidligere artikler om emnet kan læses på www.sn.dk/fredensborg