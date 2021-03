Se billedserie Naboerne frygter, at planerne om en 36 meter høj mobilmast ved Louisiana i Humlebæk bliver en realitet. Sker det vil den rage et godt stykke over træerne i baggrunden. Fra venstre er det Mike Sears, Grethe Troensegaard og René Illigen. Foto: Peter Mailand

Send til din ven. X Artiklen: Høringsfrist om mobilmast ved Louisiana forlænges efter kritik Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Høringsfrist om mobilmast ved Louisiana forlænges efter kritik

Høringsfristen om en 36 meter høj mobilmast ved Louisiana er forlænget til 8. april. Naboerne vil have sagen udskudt, udvalgsformand afviser ikke

Fredensborg - 31. marts 2021 kl. 14:15 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen

Fredensborg Kommune har forlænget høringsfristen om en mobilmast ved Louisiana i Humlebæk. I første omgang var høringsfristen sat til 22. marts, men efter naboerne rejste kritik af sagen blev høringsfristen forlænget til 8. april. Det betyder, at sagen først skal behandles politisk i Plan-, miljø og klimaudvalget i maj og ikke i april som planlagt i første omgang.

Men selvom fristen nu er forlænget, så er naboerne ikke tilfredse. Det fortæller Grethe Troensegaard, der er nabo.

Vil have sagen udskudt Grethe Troensegaard vil have sagen udskudt til efteråret, hvor der er planlagt et større temamøde der skal afdække mobildækningen i hele Fredensborg Kommune.

"De kan lide så godt udskyde sagen til efteråret og på spare kræfterne. For uanset, hvad kommunen beslutter i denne sag, så vil vi anke så sagen bliver sat i bero. Så jeg forstår ikke, hvorfor kommunen ikke bare udsætter sagen til det høringsseminar, der skal være til efteråret," siger hun og tilføjer:

"Det er fuldkomment uforståeligt, at kommunen vil sælge to fliser her og nu hvis de til efteråret finder ud af, at masten kunne have stået et andet sted," siger hun.

Starter i 2015 Sagen går tilbage til 2015, hvor Fredensborg Kommune første gang gav tilladelse til mobilmasten. Men efterfølgende klagede naboerne over afgørelsen og sagen blev sendt til det daværende Natur- og Miljøklagenævnet, som endte med at stadfæste kommunens tilladelse.

Efterfølgende udstedte Fredensborg kommune en ny tilladelse som dog udløb inden der blev gjort brug af den.

Kræver dispensation Selv om det daværende Natur- og Miljøklagenævnet godkendte kommunens tilladelse, så er mastens placering dog i strid med Naturbeskyttelsesloven og kræver derfor en stribe dispensationer for at blive godkendt. I følge sagsfremstillingen i naboorienteringen ligger mastens placering både indenfor Skovbyggelinjen og Kirkebyggelinjen. Ifølge begge byggelinjer gælder princippet om at der ikke må bygges indenfor en afstand af 300 meter uden, at der skal gives en kommunal dispensation. Disse dispensationer blev givet tilbage i 2015, men er udløbet, og skal altså udstedes igen.

Formand undrer sig Formand for Infrastruktur- og teknikudvalget Flemming Rømer (DF), der også er næstformand i Plan,- miljø og klimaudvalget undrer sig over sagens forløb.

"Først og fremmest vil jeg have svar på, hvorfor teleselskabet ikke udnyttede den tilladelse de fik for fem år siden. Når de nu ved, hvor svært det er at få de her sager behandlet politisk og vi havde fået givet dem en tilladelse, hvorfor udnyttede de den så ikke? Det vil jeg gerne have svar på," siger han.

Flemming Rømer vil ikke afvise, at udsætte sagen til efteråret.

"Jeg vil spørge teleselskabet om, hvor akut det er og om det er noget der kræver politisk handling her og nu. Hvis det ikke er skut, så ser jeg ikke noget problem i at udsætte sagen, for den har alligevel ventet i flere år, og så gør det ikke noget at der går et par måneder ekstra," siger han.

'Telemaster er ikke kønne' Flemming Rømer understeger dog, at målsætningen er at få fuld mobildækning i hele Fredensborg Kommune.

"Det skal ikke være sådan, at man skal have tre teleselskaber, fordi der er dårlig dækning," siger han.

Flemming Rømer erkender, at mobilmaster ikke er kønne, men siger.

"Det skal ikke være sådan, at der er dårlig dækning i et område for 2000-3000 personer, fordi 20-30 personer ikke kan lide synet af masten. Infrastruktur er grimt at se på, men det er nødvendigt," siger han.