Hør om verdensmål for bæredygtighed

Professor Steen Hildebrandt, der er professor ved tre universiteter inden for ledelse hovedsageligt, holder den 10. april foredrag på Fredensborg Bibliotek om bæredygtighed og FN's verdensmål. Hovedtemaet for aftenen er FN's verdensmål for bæredygtighed, hvad de betyder for Danmark, hvad vi kan lære af andre lande, og hvordan Fredensborg Kommune kan spille en aktiv rolle i at nå dem.