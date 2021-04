I to dage får borgerne kortere afstand til et testcenter med PCR-test. Arkivfoto Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Højt smittetal; Nu opfordres særligt ét sogn til at lade sig teste over to dage Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Højt smittetal; Nu opfordres særligt ét sogn til at lade sig teste over to dage

Fredensborg - 24. april 2021 kl. 11:26 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

På grund af det høje smittetryk i Fredensborg Kommune har kommunen fået etableret et pop-up teststed i Nivå på plejecenter Mergeltoften, Mergeltoften 8. Der er PCR test (halstest) uden tidsbestilling i to dage efter weekenden.

Det er mandag den 26. april fra klokken 15.45 til 21.00 og tirsdag den 27. april fra klokken 8.15 til 13.30. At det netop er Nivå, skyldes den seneste uges smittetal, der er faldet i de to nordlige bysamfund. I Karlebo Sogn, der dækker Nivå, Kokkedal og landområderne, har der imidlertid været 50 smittede inden for en uge og en positivprocent på 2,0. Incidenstallet ligger omkring 250 for sognet, og hvis det stiger til 400, sker der en automatisk nedlukning af skoler og mange andre aktiviteter, der ellers er en del af genåbningen.

Parkering skal ske uden for plejehjemmets parkering, oplyser kommunen.