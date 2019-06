Vel er det et stort område, der kan bebygges mellem Villa Shaw og Kongevejen i Helsingør. Men området er ikke større end at de to boligprojekter vil have gavn af en fælles lokalplan. Det fastslår politikerne i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Højst to måneders forsinkelse

Fredensborg - 05. juni 2019 kl. 09:20 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

2. etape af seniorbofællesskabet Kongeparken får gavn af fælles planlægning, fastslår politisk udvalg.

Vel er det et stort område, der kan bebygges mellem Villa Shaw og Kongevejen i Helsingør. Men området er ikke større end at de to boligprojekter vil have gavn af en fælles lokalplan.

Det fastslår politikerne i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

- Vi diskuterede sagen efter at have holdt møde med folkene bag Menu-projektet og fået indspark fra forvaltningen. Vi har sagt, at der kun må ske nogle få uger eller måneders forlængelse af lokalplanarbejdet. Det skal have høj prioritet, forklarer Lars Simonsen (R), formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Udfordringen er opstået, fordi Vivo Ejendomme med direktør Christian Lund Hansen i spidsen står klar til at lave 2. etape af et projekt med et seniorbofællesskab på den gamle Menu-grund. Første etape lå lige til højrebenet, da der var lokalplan for at indrette erhvervsbygningerne til boliger. Ved at få lov til at bygge yderligere på området kan investorerne gøre en god forretning med et projekt, der også nyder opbakning i Seniorrådet, fordi seniorbofællesskaber er populære. Imidlertid kræver det en ny lokalplan, og den håber investorerne at få til næste år.

Nu rører ejeren af nabogrunden også på sig. Lennart Lajboschitz ejer den gamle Villa Shaw med en stor park, hvor størstedelen dog ligger i landzone. Ind mod Menu-grunden er der mulighed for at bygge, og det skal som minimum ske efter en fælles dispositionsplan, mener udvalget.

- Det vil være en fordel at planlægge eksempelvis vejadgang til begge områder i den samme lokalplan, og for de kommende beboere på Menu-grunden vil det også være godt at vide, hvad der kan bygges på nabogrunden. Derfor vil en fælles lokalplan give hele området et løft, understreger Lars Simonsen.

