Se billedserie I 2013, da Rikke Forchhammer havde 30 års jubilæum, blev hun fotograferet i »cigarkassen«, et lokale i kælderen, hvor hun i begyndelsen af 1980?erne faldt for den særlige ånd og frihed, der hersker på Krogerup Højskole. Foto: Lars Skov

Højskoleforstanders farvel: »Man kan vælge, at en beslutning bliver god«

Fredensborg - 07. juni 2018 kl. 05:15 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For to år siden kørte Rikke Forchhammer i bil med sin mand, Nils Ekner. De talte om fremtiden, og de talte om, hvad de skulle bruge resten af livet på.

Nils Ekner er nogle år ældre end Rikke Forchhammer, og dér i bilen blev beslutningen taget. Om to år stopper jeg som forstander , sagde Rikke Forchhammer, velvidende at det ville betyde en markant ændring af hendes hverdag.

Hun elsker jobbet som forstander på Krogerup Højskole, hvor hun har arbejdet i 35 år og boet i de 32 år. Snart flytter ægteparret i et parcelhus i Espergærde. Et dejligt parcelhus, men slet ikke de historiske omgivelser på Krogerup Højskole.

Man kan se på Rikke Forch- hammer, at beslutningen ikke har været let. Men:

- Jeg tror på, at man kan vælge at gøre en beslutning god. Det er mere med fornuften end med hjertet, at jeg har taget beslutningen. Jeg kommer til at stoppe på toppen, og det går rigtig godt for Krogerup Højskole. Og som Kurt Strand sagde en dag, da han underviste på højskolen: Man skal huske at stoppe på et tidspunkt, hvor man stadig er interessant. Jeg håber, at jeg blandt andet kan komme til at arbejde med ledelsesrådgivning, siger Rikke Forchhammer, der også taler om at begynde på en ny slags ungdom, men med det voksne menneskes erfaring.

Rikke Forchhammer kom til Krogerup Højskole i 1983, og hun lyser op i ansigtet hver gang, hun skal fortælle den historie. For hun ville slet ikke ansættes, men daværende forstander Søren Bald lokkede hende til at besøge højskolen.

- Jeg kom for at se højskolen og endte nede i cigarkassen, hvor lærerne dengang, Niels Jensen, Mads Lidegaard, Roger Pring og Lasse Rathnow sad og snakkede om livet, samfundet. De var gode folk med livsvisdom, der også havde en dejlig frækhed i deres møde med eleverne, en hjertelig, drillende måde. Efter en time var jeg ansat, griner hun.

Årene gik, og de gik godt, og i 2008 blev Rikke Forchhammer konstitueret forstander efter Erik Boel. Det krævede en oprydning, og da den var godt i gang, mærkede Rikke Forchhammer, at hun trivedes med ansvaret, og derfor søgte hun stillingen - og fik den.

For højskolen var det en rigtig beslutning. Rikke Forchhammer har ikke en politisk profil, men hun forstår at drive højskole. Hvor man på højskolen i slutningen af 00'erne talte om, at højskolens økonomi aldrig ville blive så god, at skolen selv kunne istandsætte de gamle bygninger - ja, så er det blevet en realitet de seneste otte år. Højskolen er populær som aldrig før, og det skaber hvert år et lille overskud, der bruges på at sikre, at taget holder, og at badeforholdene er tidssvarende på højskolen, der også har sommer- og vinterkurser.

Rikke Forchhammers ledelsesstil er åben og ikke mindst meget opmærksom på, at magten som forstander ikke må misbruges. Efter mange år samme sted er det så let at blive fristet til at sende goder i sin egen retning, men hendes linje er skarpt trukket op.

- Min mand hjælper meget til, blandt andet med lyd, når vi har brug for det. Jeg tillader mig at sætte ham med på listen, når personalet får en julekurv, men ellers ikke, fortæller hun og tilføjer, at hun glæder sig til at kunne drikke kaffe med veninder og bekendte uden også at sidde i rollen som forstander.

Deri ligger en glæde og en frihed ved at slippe for ansvaret som højskoleforstander, og hun vil også få mere tid til vokalgruppen Baobab Sisters, der jævnlig optræder i Sydafrika og flere gange har givet koncert for den tidligere ærkebiskop Desmond Tuto.

En del af tiden skal nu bruges på at rejse og opleve verden, fortæller Rikke Forchhammer, men hov...?

Kan det ikke ende med, at når Rikke Forchhammer om 10 år er tilbage på højskolen for at synge og optræde på en morgensamling, så vil skolen i udgangspunktet hylde hende. Men dernede blandt de unge vil der sidde en 20-årig, der spørger hende, hvorfor hun har rejst så meget de seneste 10 år, når kloden sveder og flytrafik er noget af det, der forurener mest?

- Jo, udbryder Rikke Forchhammer, ramt på den ene akilleshæl.

- Men så er der nogle, der må komme og regulere mig. Det er langt at sejle til Afrika, og jeg vil ikke sidde i Espergærde og nægte mig selv at rejse, når alle andre gør det. Jeg elsker at rejse, og hvis flyrejser skal begrænses, så skal det gøres ovenfra. Af nogle andre, erkender hun.

Krogerup Højskole holder afskedsreception for Rikke Forchhammer fredag den 8. juni fra klokken 15.00 til 17.00.