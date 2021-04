Historisk vingesus: Jordkøb gør museum til ny, markant aktør i bybilledet

Det bliver et stykke jord, der vil forandre sig over tid. Danh Vo, opvokset i Nivå, nu international anerkendt kunstner, får frie hænder til - i et bredt samarbejde - at skabe en have. Hvor ender det? Ingen ved det, men det bliver et både kunstnerisk og ideologisk eksperiment af tiden, lover museumsdirektør Andrea Rygg Karberg og Danh Vo.

Foto: DAVID KAHR