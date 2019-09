Se billedserie I 2013 begyndte Niels Fennet på den store ombygning af Store Kro, og det har altid været planen, at kroen skulle udvides med flere hotelværelser. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Historisk kro var tæt på fallit: Nu udvides med 50 værelser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Historisk kro var tæt på fallit: Nu udvides med 50 værelser

Fredensborg - 13. september 2019 kl. 13:42 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Drømmen om en ny fløj med 50 værelser skal fuldende den omfattende genrejsning af Fredensborg Store Kro

Det går godt for Fredensborg Store Kro, og der er nu brug for flere værelser til at huse de mange gæster. Derfor planlægger ejerparret, Lise og Niels Fennet, nu at opføre en ny værelsesfløj ved kroens have.

- Vi er fantastisk glade for, at det nu igen går godt for Store Kro efter en lang og meget omfattende totalrenovering af bygningerne samt en opbygning af selve hoteldriften helt fra bunden. Nu er efterspørgslen efter overnatningsmuligheder så stor, at det giver rigtig god mening at udvide med en ny værelsesfløj, hvilket kan ske indenfor den nuværende lokalplans rammer , fortæller Niels Fennet, der overtog Fredensborg Store Kro i 2013 og som sammen med sin hustru, Lise Fennet, har været dybt involveret i hele renoveringen og opbygningen.

Flere arbejdspladser

Den udvikling glæder borgmester Thomas Lykke Pedersen:

- Det var umådeligt trist at se på det forfald, som prægede vores stolte gamle kro indtil for få år siden. Nu går udviklingen helt den anden vej og vi har igen en smuk og veldrevet kro midt i Fredensborg som vi kan være stolte af. Det var også på den baggrund, at vi i 2018 tildelte Lise og Niels Fennet en yderst velfortjent erhvervspris, udtaler han i en pressemeddelelse.

Udvalgsformand, Lars Søndergaard (V), bakker op:

- Det er vigtigt for både turismen og erhvervslivet i kommunen, at vi kan tilbyde ordentlige overnatningsfaciliteter og et godt køkken. At kroen nu gerne vil udvide med ekstra værelser ser jeg med stor glæde på - også fordi det er med til at skabe gode nye arbejdspladser i Fredensborg Kommune.

relaterede artikler

Se billederne: Historisk rejsestald er klar til gæster 16. maj 2018 kl. 11:22