Hippiernes værdier skal fyre op under debatten

- Som barn af 1980'erne og ung i 1990'erne har jeg nok altid følt, at jeg og min generation er gået glip af noget vigtigt. Jeg vidste, at mennesker med langt hår, majspibe og hængepatter synes, at atomkraft var for galt, og at nedlagte bygninger godt måtte bruges af andre. Men størstedelen af hippietidens idéer og idealer havde jeg ikke noget begreb om. I dag tror jeg mere og mere på, at der i årene før jeg selv kom til verden, herskede en stærk - og måske lidt naiv - tro på, at verden kunne blive et bedre sted. Den gejst kunne vi måske godt trænge til et skud af, siger Anders Stjernholm.