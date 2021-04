Se billedserie Hendes Majestæt Dronningen, der her ses på Fredensborg Slot på sin fødselsdag forleden, skal indvie et monument til minde om jødernes flugt til Sverige under 2. verdenskrig. Foto: Kenn Thomsen

Her skal Dronningen indvie monument for jøders historiske flugt

Per Arnoldi har skabt et monument for de danske jøders historiske flugt. Monumentet indvies af Hendes Majestæt Dronningen på befrielsesdagen den 5. maj. Det sker på Peder Mads Strand i Humlebæk.

Strandene langs Øresund var i oktober 1943 porten til friheden for mange af de jøder, som tog flugten fra nazisternes forfølgelse i det besatte Danmark. Kunstneren Per Arnoldi har skabt et monument for denne historiske begivenhed, og den 5. maj indvies monumentet »Oktober 1943« af Hendes Majestæt Dronningen, fortæller Fredensborg Kommune.

Det er Fredensborg Kommune, som med støtte fra Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Solar Fonden og Knud Højgaards Fond, har rejst finansieringen til monumentet. Stedet er i Humlebæk på Peder Mads Strand direkte ud mod Øresund.

- Jeg er på kommunens vegne stolt over, at vi på dette sted i al fremtid kan mindes, hvordan det ved fælles hjælp lykkedes at sejle en stor del af danske jøder i sikkerhed i Sverige fra flere strande langs Øresund. Samtidig er jeg dybt taknemlig over, at Dronningen vil indvie monumentet sammen med os og dermed gøre denne dag endnu mere mindeværdig, udtaler borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) i en pressemeddelelse.

Det skete efter et politisk og folkeligt pres. - Per Arnoldis smukke og enkle monument markerer på uforlignelig vis en af de mest betydningsfulde dele af vores fælles historie - ikke blot i Danmark men i hele verden - og maner på den måde til refleksion over såvel historien som den tid og de udfordringer, vi står midt i nu, uddyber Ulla Hardy-Hansen (K), formand for Kulturudvalget.

Ved fælles hjælp For Per Arnoldi spiller »Oktober 1943« en særlig rolle. Han havde først et samarbejde med folk i Køge om at få opsat skulpturen, men det samarbejde faldt til jorden, og Fredensborg Kommune trådte til.

- Jeg er utrolig glad for, at vi nu sætter dette monument over denne helt enestående del af vores historie, hvor den danske befolkning ved fælles hjælp reddede en meget stor del af de danske jøder fra udryddelse i nazisternes koncentrationslejre. Det er mit håb, at monumentet fremover både får en naturlig plads på stranden og tjener til at bevare mindet om et helt særligt kapitel i vores fælles historie, udtaler Per Arnoldi.

Ved indvielsen er der taler af borgmester Thomas Lykke Pedersen, kulturudvalgsformand Ulla Hardy-Hansen, og forhenværende ambassadør Ole Philipson, der som barn selv flygtede med sin familie over Øresund i oktober 1943. Desuden taler, naturligvis, kunstner Per Arnoldi.

Herefter vil Dronningen indvie monumentet.

Kunstværket koster knap 2,2 millioner kroner og er finansieret af de medvirkende fonde. Fredensborg Kommune fik først afslag på placeringen på Peder Mads Strand, da Kystdirektoratet sagde nej. Derefter blev en klagesag behandlet hurtigt i Miljø- og Fødevareklagenævnet, og nævnet gav en dispensation.

Per Arnoldis monument »Oktober 1943« består af en 3 x 3 meter »svævende« flise i lys grå granit med inskription og en tre meter lang tiltet båd i massiv sort diabas ovenpå. Båden peger mod det forjættende neutrale Sverige, men er endnu på land. Foto: Jens Honoré

