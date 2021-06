Her kommer nyt testcenter og (måske) en nærpolitistation

De seneste informationer tyder på, at en nærpolitistation ikke kommer ude i selve boligområderne, men placeres et andet centralt sted i Nivå. Covid-19 testcentret flyttes til den nedlagte Fakta. Arkivfoto Foto: Lars_Skov

Fredensborg - 10. juni 2021 kl. 09:03 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Den akutte mangel på viden om KFI's planer for Nivå Centret har udløst et mødereferat og et brev, der også indeholder to nyheder, der ikke handler om detailhandel og boliger.

For det første har KFI sagt ja til et ønske om at bruge de gamle Fakta-lokaler til Covid-19 testcenter, så NKK-hallen kan frigives til idræt, og det vil KFI gøre uden at opkræve egentlig husleje.

Derudover fremgår det af de to notater, at Nordsjællands Politi er interesseret i at overtage et lejemål på 200 kvadratmeter, og KFI har peget på den tidligere Matas og Mors Køkken øst for biblioteket.

Baggrunden er politiforliget, der giver 20 nye nærpolitistationer til udsatte områder af Danmark. Islandshøjparken og Nivåhøj har været på tale som et sted at lave en nærpolitistation, men nu lader det til, at den kommer i Nivå Centret.