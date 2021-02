Flere forældre vælger folkeskolerne, og på Kokkedal Skole bliver der sandsynligvis fire nye børnehaveklasser efter sommerferien. Andelen af linjefagsuddannede lærere er steget, karaktererne er flotte , og Fremtidens Folkeskoler venter forude. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Her kommer de seneste topkarakter til folkeskolerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Her kommer de seneste topkarakter til folkeskolerne

Flotte tal for folkeskolerne kommer i stimer under vinterens nedlukning. Få her et overblik - også over de få opmærksomhedspunkter.

Fredensborg - 02. februar 2021 kl. 21:35 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Det går godt for Fredensborg Kommunes folkeskoler, fastslår Fredensborg Kommune i en pressemeddelelse, og selv med opmærksomme øjne er der ikke så meget ekstra at tilføje. Elevernes trivsel og karakterer ligger år efter år blandt landets bedste, og forældrene har kvitteret ved at give skoler og SFO'er den fjerde højeste score i en national tilfredshedsundersøgelse.

Det glæder derfor også politikerne, at stadig flere forældre tilvælger kommunens skoler:

Fakta Andel som har søgt folkeskole i kommunen:

Endrupskolen 88,6 procent

Fredensborg Skole 90,8 procent

Humlebæk Skole 82,1 procent

Kokkedal Skole 73,0 procent

Langebjergskolen 93,7 procent

Nivå Skole 66,7 procent

I alt 79,8 procent - Vi prioriterer vores folkeskoler højt, og de faglige og trivselsmæssige flotte resultater afspejler dygtige og engagerede lærere og pædagoger. Dette års indskrivning af nye elever viser med alt ønskelig tydelighed, at kommunens børnefamilier finder alle vores skoler attraktive. Det er med andre ord et forrygende flot resultat, som vi kan være stolte af, udtaler borgmester Thomas Lykke Pedersen i pressemeddelelsen.

Per Frost Henriksen (S), formand for Børne- og Skoleudvalget, er enig og ser lyst på fremtiden for kommunens skoler:

- I år begynder 80 procent af de nye skolebørn i en af vores folkeskoler - for to år siden var det 75 procent. Det er en flot stigning, og jeg er helt sikker på, at vi nu ser resultatet af et langt sejt træk, hvor vi har udviklet og forbedret vores skoler. - Så når flere forældre foretrækker vores folkeskoler, er det ganske enkelt fordi, at skolerne gør det godt og kan konkurrere med de mange alternative tilbud. Derudover vil jeg også nævne, at vi med det store skoleprojekt Fremtidens Folkeskoler - hvortil der er afsat over 700 millioner kroner over 12 år - viser en klar politisk vilje i et enigt byråd til at prioritere vores skoler. Det er virkelig godt, udtaler han.

Flot spring i Kokkedal Børne- og Skoleudvalget behandler sagen om dette års skoleindskrivning på næste møde. Af dagsordenen fremgår, at der ved dette års indskrivning var 460 mulige distriktsbørn til skolerne i Fredensborg Kommune. Heraf søgte 368 en folkeskole i kommunen. Derudover søgte 73 en privatskole (enten i Fredensborg Kommune eller i en anden kommune) eller en folkeskole i en anden kommune.

De resterende børn skal enten skoleudsættes eller er visiteret til specialskole. I alt har 79,8 pct. af kommunens børn søgt en folkeskole i kommunen. Mellem distrikterne varierer andelen fra 66,7 pct. til 93,7 pct. Særligt for Kokkedal Skole er der tale om en stigning i søgningen til skolen. I Kokkedal er der traditionelt en stor søgning til privatskoler og også til folkeskolerne i nabokommunen. Kokkedal Skole er inde i en rigtig god udvikling og har på to år oplevet en stærkt øget tilslutning fra familierne i Kokkedal med stigning på 15 procentpoint - fra 58 procent i 2019 til 73 procent i 2021.

Deadlines på fremtiden Hvis man skulle kaste et par ekstra blik på emnet i forlængelse af selve pressemeddelelsen, springer to ting frem. Dels er Fremtidens Folkeskoler efter snart fire år kun nået dertil, at håndværkerne er i gang på én af kommunens skoler, nemlig Kokkedal Skole.

I andre skoledistrikter er der en spirende opmærksomhed på, om investeringer i for eksempel bedre faglokaler skal vente til turen kommer til skolerne i Fredensborg og Humlebæk.I så fald kan der blive et slip på cirka et barns skoleliv uden investeringer, fordi der går flere år, inden turen kommer til de to bysamfund.

Dels ligger kommunen med en folkeskolefrekvens på knap 80 procent stadig under flere andre kommuner i Nordsjælland - omkring en 6. plads set i forhold til de kommuner, der ligger omkring Fredensborg. Det skyldes dog også, at konkurrencen fra privatskoler er hårdere i Fredensborg Kommune.

Der er også flotte tal, der ikke er en del af pressemeddelelsen. Andelen af linjefagsuddannede lærere (eller tilsvarende undervisningskompetence) ligger væsentlig højere end tidligere med en kompetencedækning på 91,5 procent, hvilket er højere end landsgennemsnittet. Ligeledes viser Fredensborg Kommune fremgang og flotte tal på at få sikret, at flere unge på 25 år enten har afsluttet en ungdomsuddannelse eller er i gang med en ungdomsuddannelse eller har fast tilknytning på arbejdsmarkedet.