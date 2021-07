Her kan du få og give en på tuden

For at deltage skal man tilmelde sig et af to hold. Det første hold er klokken 11-12.30 og er for de 9-11-årige. Det andet hold er klokken 13-14.30 og er for de 12-15-årige. Det er desuden på grund af risikoen for coronasmitte nødvendigt, at man møder op med en makker, hvad enten det er en ven, søskende eller forælder. Begge skal have en billet.

De kan hentes gratis på Fredensborg Bibliotekernes hjemmeside. Forældre, som ikke deltager som makker, kan blot møde op og kigge på uden billet.