Her er den prop, der skal i smitteopsporingens hul, før det er for sent

Smitteopsporingen har i øjeblikket en enestående chance for at inddæmme Corona-smitten ved lynhurtigt at bede 2. kontaktled om at gå i isolation. Det mener en ydmyg it-iværksætter, der advarer mod lige nu at begå en fejl, der kan blive dømt hårdt af historien.

Fredensborg - 22. januar 2021

Det djævelske ved Covid-19 er, at sygdommen smitter to dage inden symptomerne viser sig, og derfor er det - rent logisk - ikke nok at bede de nære kontakter til en smittet om at gå i isolation.

Virkeligheden er nemlig, at det efterlader den nære kontakts nære kontakter med to dage, hvor de kan bringe smitten videre.

Myndighederne skal lynhurtigt have fat i 2. kontaktled og bede dem gå i isolation i nogle få dage, indtil smittekæden med sikkerhed er brudt. Ellers er der et hul i "nettet" - et hul, som den engelske mutation kan udnytte med risiko for en eksplosiv stigning i antallet af smittede.

To lande har styr på det To lande i verden har fra epidemiens start gået målrettet efter at inddæmme smitten også i 2. kontaktled. Slå deres grafer for smittede op på google, opfordrer Kaare Nørgaard. Resultaterne taler et tydeligt sprog: Vietnam og Australien har stort set ingen Corona-smittede.

Kaare Nørgaard er manden, der i øjeblikket sammen med det Novo Nordisk relaterede it-selskab NNIT har softwaren til at styre en sådan smitteopsporing 2. kontaktled, og han kommer med en dybfølt og indtrængende opfordring til at teste det.

Men han har så utrolig svært ved at få politikere og sundhedsmyndigheder i tale.

Smitten sker mest i starten, lige før symptomer, og deri ligger det afgørende argument for, at Kaare Nørgaard presser på med sin plan for at gå i 2. kontaktled. Det budskab må ikke drukne, fordi politikerne tror, at den seneste optimering af smitteopsporingen er nok. Foto: Allan Nørregaard

Lad os bruge et fiktivt eksempel, og kære læser - De må gerne læse de næste afsnit to gange, fordi det er svært at forklare. Hjernen har det med at snørkle sig sammen, når man i 2. led skal forstå konsekvenserne af, at Covid-19 smitter to dage, inden den syge får symptomer.

Det kan også være forklaringen på, at myndighederne ikke allerede nu smitteopsporer hurtigt i 2. kontaktled. Og nu til det illustrative, fiktive eksempel:

Fredag den 15. januar: Flemming har et møde med Connie i et mødelokale i Glostrup. Naturligvis med mundbind og afstand, men dog en time i samme rum og kortere afstand end to meter.

Desværre er Connie smittet med Covid-19, da hun sidder der på den anden side af bordet med kaffekoppen fredag eftermiddag, men det kan ingen af de to se eller mærke. Connie er smittebærer uden symptomer og smitter Flemming.

Søndag den 17. januar: Om aftenen kommer Flemmings svigerforældre på besøg til aftensmad og kaffe. De er en del af den nære omgangskreds til Flemmings familie, og de har en hyggelig aften. Flemming er smittebærer uden symptomer og smitter sine svigerforældre. I Glostrup får Connie ondt i halsen, en smule ømhed i musklerne og hovedpine.

Mandag den 18. januar: Flemming arbejder hjemme - det samme gør hele familien, men om aftenen løber Flemming en tur med sin løbemakker, der bliver smittet, fordi Covid-19 smitter også udendørs under løb, hvis afstanden ikke er større end to meter.

Flemming har stadig ingen symptomer. Connie kører til den Covid-19 test, som hun har bestilt.

Tirsdag den 19. januar: Flemming vågner med lidt ondt i halsen og laver en kop te i stedet for kaffe. Smerterne er så svage, at han ikke tænker over det, fordi han har mødt så få mennesker den seneste uge.

Om eftermiddagen får Connie svar på sin test - hun har Covid-19, og hun fortæller Smitteopsporingen, at hun fredag havde et møde med Flemming. Først på aftenen ringer Smitteopsporingen til Flemming og fortæller, at han skal gå i isolation og lade sig teste, fordi han har været i kontakt med en smittet. Hverken svigerforældrene eller løbemakkeren er på det tidspunkt nået så langt i inkubationstiden, at de er blevet smittebærere, og de skal i øvrigt heller ikke kontaktes, ifølge de nuværende retningslinjer.

Onsdag den 20. januar: Flemming kører om formiddagen til et testcenter for at blive testet. Svigerforældrene er nu smittebærere, men stadig uden symptomer, og en af dem besøger et nært familiemedlem på et plejecenter og bringer smitten videre.

Torsdag den 21. januar: Om formiddagen får Flemming besked om, at han er testet positiv for Covid-19. Løbemakkeren er nu smittebærer, men uden symptomer, og han er tidligt taget på arbejde.

Flemming fortæller til Smitteopsporingen, at han ud over familien, der alle er hjemme, har været i nær kontakt med svigerforældrene og løbemakkeren. Smitteopsporingen kontakter dem og fortæller, at de skal gå i isolation, men løbemakkeren arbejder i en større håndværkervirksomhed og har været et par timer på kontoret, forbi en byggeplads og haft to private indendørs besigtigelser om torsdagen, inden han får besvaret opkaldet fra det ukendte nummer, Smitteopsporingen. Og svigerforældrene bragte allerede onsdag smitten videre til plejecentret.

Hullet er for stort På under en uge har Connies smitte altså bredt sig fra et møde i Glostrup til et plejecenter og sandsynligvis også en større håndværkervirksomhed, en byggeplads og private hjem, fordi smitteopsporingen ikke målrettet og lynhurtigt går efter at informere 2. kontaktled.

Det er i al fald Kaare Nørgaards budskab.

Skitsen her viser problemet - og løsningen. Kig på den øverste linje. Personen, lad os kalde hende Connie, er smittet, bliver testet og får et opkald. Hun opgiver sine nære kontakter - det er næste linje, en af dem er Flemming. Hvis han er smittet af Connie, får han sandsynligvis opkaldet for sent til at undgå, at han smitter andre - han har allerede været rask smittebærer i et par dage. Men hvis Flemmings nære kontakter (level 2) med det samme får besked om, at de skal gå i isolation - så er smittekæden bremset - og det handler om få timer, inden 2. kontaktled også bliver raske smittebærere. Det er Kaare Nørgaards helt centrale budskab.

At hullet i smitteopsporingen net er for stort, fordi myndighederne ikke tager højde for de to dage, hvor raske mennesker kan smitte. Vi skruer derfor tilbage til tirsdag, der i Kaare Nørgaards verden skal se sådan her ud:

Tirsdag den 19. januar - den effektive opsporing:

Flemming vågner med lidt ondt i halsen og laver en kop te i stedet for kaffe. Smerterne er så svage, at han ikke tænker over det, fordi han har mødt så få mennesker den seneste uge.

Om eftermiddagen får Connie svar på sin test - hun har Covid-19, og hun fortæller Smitteopsporingen, at hun fredag havde et møde med Flemming. Først på aftenen ringer Smitteopsporingen til Flemming og fortæller, at han skal gå i isolation og lade sig teste, fordi han har været i kontakt med en smittet.

Smitteopsporingen spørger samtidig Flemming, hvem han har været i kontakt med i perioden fra to dage efter mødet med Connie. Flemming oplyser telefonnumrene på svigerforældrene og løbemakkeren, der kort efter - og helt automatisk - får en sms om, at de er i risiko for at være raske smittebærere og derfor skal isolere sig, indtil Flemming med sikkerhed er testet negativ.

I dette fiktive tilfælde aflyser svigerforældrene besøget på plejecentret, og løbemakkeren lader være med at gå på arbejde.

Smittekæden er bremset, fordi smitteopsporingen øjeblikkelig fik inddraget 2. kontaktled.

Prøv det i stilheden før storm Med andre ord vil smitteopsporingen lukke hullet i det ellers finmaskede net, og det kan blive afgørende for, om den engelske mutation og andre mutationer kommer under kontrol, mener Kaare Nørgaard.

Fakta I denne artikel forklarer Kaare Nørgaard, hvorfor han mener, at det er vigtigt at inddrage 2. kontaktled helt fra start i smitteopsporingen af danskere, der er ramt af Covid-19.

Det kan være en anelse kompliceret at forstå, og derfor gives emnet plads i dagens artikler, uden at eksperter, myndigheder og politikere kommenterer.

Den del kommer senere, men forslaget har tidligere fået pæne ord med på vejen af eksperter, blandt andet i Politiken.

Kaare Nørgaard er selvstændig it-iværksætter med virksomheden Oceanprocess og har i mange år arbejdet med it-systemer til sundhedssektoren. Den software, som han her taler om, er udviklet i samarbejde med NNIT, Danmarks tredje største it-virksomhed.

I de seneste uger har Kaare Nørgaard også været ansat i Smitteopsporingen, men han udtaler sig her først og fremmest som privatperson. Smitteopsporing i 2. kontaktled kan godt implementeres uden køb af software, selvom it-iværksætteren påpeger, at det vil lette processen.

Softwaren er klar til at blive brugt, og da systemet har potentiale til at blive brugt på verdensplan, er NNIT og Kaare Nørgaard klar til at tilbyde systemet på yderst favorable vilkår – det bliver intet nyt it-eventyr, der kommer til at koste myndighederne mange, mange millioner kroner. - Jeg er ærbødig over for, at jeg kan tage fejl, men det er bare så logisk, at smitten spreder sig på den måde. Vi kan jo se i England og Irland, at restriktionerne ikke er nok til at reducere smitten. Vietnam og Australien har derimod vist, at det kan lade sig gøre at inddæmme smitten med effektiv opsporing i 2. kontaktled. - Det har der været skrevet om i tidsskriftet Nature, og egentlig beder jeg bare om, at vi som et forsøg laver smitteopsporing i 2. kontaktled. I øjeblikket oplever jeg, at vi har ressourcerne til det i Smitteopsporingen, hvor jeg arbejder, siger Kaare Nørgaard og tilføjer:

- Vi forventer alle, at det her er stilhed før stormen, fordi den engelske mutation kommer, og vaccinerne kan ikke følge med. Hvis vi sætter mit forslag i værk med den software, som jeg har udviklet sammen med NNIT, vil vi samtidig indsamle et datagrundlag, der hurtigt viser, om vi bremser smittetilfælde ved at bede 2. kontaktled gå i isolation, siger Kaare Nørgaard, der er med på, at det hurtigt bliver rigtig mange kontakter, der bliver berørt bare af ét smittetilfælde.

Men hvis alternativet er en epidemi ude af kontrol, er det værd at satse på - ligesom en mere effektiv inddæmning af smitten kan føre til, at de nuværende restriktioner hurtigere kan ophæves, vurderer Kaare Nørgaard.

Syge skal i isolation, når de smitter mest Mobile testcentre, der tester medarbejderne på store arbejdspladser i selve arbejdstiden. Større fokus på, at smittede bliver isoleret på hoteller, hvis de bor i små boliger. Læg dertil 700 ekstra ansatte i Smitteopsporingen og en massiv og hurtig testkapacitet. Der er rigtig meget, der fungerer i den danske bekæmpelse af Covid-19, og den bliver løbende optimeret.

Hvis Kaare Nørgaard har ret i sit budskab, hvorfor har sundhedsmyndighederne ikke selv set på smittekæderne, at 2. kontaktled øjeblikkeligt skal inddrages? - Fordi myndighederne ikke har de data, der dokumenterer den sammenhæng. De er ikke indsamlet. Indtil engang efter jul blev den smittede spurgt, om han eller hun selv ville kontakte sine nære kontakter, og hvis den smittede sagde ja til det, sagde Smitteopsporingen tak, gav en vejledning og lagde røret på. Derfor har Smitteopsporingen slet ikke den viden om smittekæderne, fortæller Kaare Nørgaard, der også fremhæver en anden stor fordel ved den software, som han gerne vil have implementeret i smitteopsporingen.

- Det program, som jeg har udviklet, sørger for at give nære kontakter en besked per sms og mail med det samme, de bliver registreret i systemet. Hvis jeg ringer til dig, fordi du er smittet, og du opgiver dine nære kontakter, vil de få en sms med besked om, at Smitteopsporingen vil ringe til dem, fordi de er nær kontakt, og at de skal gå i isolation, og de vil få datoer for de dage, hvor de skal testes, forklarer Kaare Nørgaard og understreger, at den lette adgang til skriftlig information og vejledning også er afgørende for en god smitteopsporing. Han er fuldstændig klar over, at bekæmpelsen af Covid-19 er resultatet af mange vigtige indsatser, men han fastholder, at det afgørende i enhver epidemi er at bryde smittekæderne. - Problemet er, at man smitter mest i starten af et Covid-19-forløb, inden man får symptomer, og lige netop i den fase får man ikke fat i folk, fordi man ikke går i 2. kontaktled.