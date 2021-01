Stor testkapacitet forhindrer ikke den engelske mutation i at have et kontakttal på over 1 i et nedlukket Danmark. På en institution i Nivå er Fredensborg Kommune gået i 2. kontaktled for at inddæmme et muteret virusudbrud, og it-iværksætteren Kaare Nørgaard opfordrer endnu engang til at lade Smitteopsporingen lave et forsøg med 2. kontaktled. Foto: Allan Nørregaard (arkiv)

Artiklen: Her er den besked, de fleste gerne vil have: "Du kan muligvis smitte andre folk, selvom..."

Lad være med at gøre smitteopsporing i 2. kontaktled mere kompliceret, end den er. De fleste danskere vil gerne have et varsel, selv hvis de er i yderkanten af en smittekæde, mener it-iværksætteren Kaare Nørgaard.

Nej, mener it-iværksætteren Kaare Nørgaard, der har taget job i Smitteopsporingen for at få et indblik i, hvordan arbejdet foregår i praksis. Han oplever stor interesse hos borgerne for at stoppe smitten der, hvor den risikerer at sprede sig.

Det kunne være de første ord i en sms, der automatisk bliver sendt til 2. kontaktled i en smittekæde, hvis sundhedsmyndighederne vælger nye skærpede retningslinjer. Ville du blive sur over at få den advarsel?

Du kan muligvis smitte andre folk, selvom symptomerne kommer senere. Derfor anbefaler vi, at du begrænser dine fysiske kontakter til et absolut minimum, indtil du får besked om, hvorvidt kontaktpersonen var smittet."

Institutionen kæmper med et udbrud af en muteret virus, og Fredensborg Kommune tager situationen så alvorlig, at børn i 2. kontaktled også sendes i karantæne.

Christian Wejse, ekspert i infektionssygdomme, argumenterer for, at der er brug for at styrke dataindsamlingen i Smitteopsporingen. Det vil også gøre det lettere at vurdere Kaare Nørgaards forslag - og andre tiltag. En ting er ikke sket: Der har ikke været politisk engagement i emnet.

I erkendelse af politisk tøven over antallet af isolerede bøjer Kaare Nørgaard lidt af og beskriver en mulighed for at advare 2. kontaktled uden at bede om direkte isolation og derefter trække data på, om det har en effekt.

Fredensborg Kommune inddrager allerede 2. kontaktled for at stoppe et smitteudbrud på en dagsinstitution.

- De er i realiteten 2. kontaktled, og det er et valg, som vi har truffet, ud over de officielle retningslinjer, fortæller centerchef Hans Bækvang og fortæller, at kommunen tidligere har oplevet et større udbrud i en daginstitution, der gav anledning til at være »ret strikse« i måden at håndtere sådanne udbrud.

- Vi har valgt at sende alle børnene hjem på de stuer, hvor der har været et smittet barn. De hjemsendte børn er nære kontakter, og vi har sagt til forældrene, at de nære kontakters søskende også skal holdes hjemme.

Med meget stor alvor

Selvom det ikke er en del af de officielle retningslinjer at lukke Påfuglen for søskende i 2. kontaktled, kan kommunen træffe en sådan afgørelse. Forældrene til børn, der har været på en stue med smitte, er også at regne for 2. kontaktled, og her er kommunens muligheder færre.

- Vi har givet de forældre en rådgivning med opfordring til, at de begrænser kontakter og lader sig teste, men dér har vi kun den mulighed, at vi kan vejlede.

- Vi gør det her ud fra et forsigtighedsprincip, og fordi vi tager de muterede virusudbrud meget alvorlige, uddyber Hans Bækvang, der med kommunens beslutninger ikke forholder sig til, om retningslinjerne på landsplan skal skærpes for det 2. kontaktled.

Det er blot - i den aktuelle situation - nødvendigt at kigge på 2. kontaktled for at inddæmme virusudbruddet i Nivå, vurderer Hans Bækvang, der også minder om, at Sundhedsstyrelsen i de nye retningslinjer indskærper, at karantæneperioden for nære kontakter til en muteret variant er 14 dage.