Det er næppe dårlig medieomtale, der skaber utrygheden i Danmarks mest utrygge boligområde, eftersom området relativt sjældent optræder på politiets døgnrapport. Her et arkivfoto fra en drabssag i 2014.

Her er Danmarks mest utrygge boligområde

Den nyeste tryghedsundersøgelse fra Rigspolitiet viser, at trygheden halter i Nivå.

Hvert år gennemfører Rigspolitiet en undersøgelse af trygheden i Danmark og af tilliden til politiet blandt danskerne. De nyeste tal er fra 2019, og de viser, at trygheden i Fredensborg Kommune ligger en lille smule under gennemsnittet for kommunerne i Nordsjællands Politikreds.

Mens 84,4 procent af de adspurgte i Nordsjælland svarer, at de føler sig trygge i deres nabolag, så er andelen af trygge borgere i Fredensborg Kommune 81,7 procent.