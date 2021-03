Heltene er altid de kedeligste

Jeg ville ønske, at man kunne vaccinere børn mod at tro på eviggyldige sandheder, siger forfatteren Sally Altschuler, der er aktuel med flere nye børne- og ungdomsbøger.

Tænk hvis man kan hjælpe forskere til at finde en kilde til ubegrænset energi? Det kræver bare nogle forsøgspersoner, der i deres drømme skal bevæge sig et bestemt sted og hjælpe forskerne til at høste den enorme energi, der er i menneskers drømme?

Bivirkninger... Nej, jo, måske... Og der er også et pres, en slags afpresning for Rose, der er hovedpersonen i Sally Altschulers seneste ungdomsroman. Hun bliver nødt til at foretage nogle valg, men hvad er egentlig rigtigt og hvad er forkert?

Det er et halvt år siden, at »Drømmeren« udkom som en ungdomsroman, og den 67-årige Sally Altschuler ser ud til at have ramt noget aktuelt med sin roman, der har fået flotte anmeldelser. Der er både klima, bivirkninger, forsøg og svære valg.