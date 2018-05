Karlebo Skole hænger uløseligt sammen med sammenholdet i landsbymiljøet, mener flere politikere og borgere. Hvis skolen lukker, forsvinder grundlaget for idrætsforeningen, og det vil også ramme Karlebo Kro. Foto: Allan Nørregaard

Hellere en skole til 40 børn end konsulenter til en million

Fredensborg - 16. maj 2018 kl. 04:02 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den lille Karlebo Skole er med sine bare 40 elever til næste år en dyr skole, og de stigende ekstraudgifter får nu politikerne i Fredensborg Kommune til at trække en streg i sandet.

Nu skal det ikke længere være de samlede folkeskoler, der skal betale for den dyre landsbyskole. Politikerne er klar til at finde de 875.000 kroner ekstraordinært i kommunekassen i erkendelse af, at skolen har stor betydning for landsbymiljøet.

- Der er én akse, der skaber liv i Karlebo, og det er Karlebo Idrætsforening, skolen og kroen. De tre hænger uløseligt sammen, og hvis skolen lukker, forsvinder grundlaget for idrætsforeningen, og idrætsforeningen har klubhus ved kroen og er med til at understøtte kroen, siger byrådspolitikeren Lars Egedal (V).

Fredensborg Kommune har de seneste år afsat midler til byudvikling i alle bysamfund, og det er også i det lys, at skolen skal ses. Lars Egedal afviser, at kommunen kan spare de 900.000 kroner og senere bruge de penge på konsulenter, der kan hjælpe politikerne med at nytænke landsbyen Karlebo på en bæredygtig måde.

- Nej, vi kan ikke få konsulenter til at hjælpe os med at gentænke Karlebo som landsby, for jeg ser kun én mulighed: At vi igen får flere forældre til at vælge skolen, så den - ligesom før - ikke er dyrere end de andre skole, siger Lars Egedal, der også kæmper for, at Karlebo Skole bliver taget ud af de årlige sparekataloger op til budgetforhandlingerne.

