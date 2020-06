Helårsbro et år før tid

Fordelen er, at der kan bades fra broerne om vinteren, og Nordsjællands Park & Vej sparer de penge, som den årlige nedtagning og opsætning koster. Udfordringen er, at det koster penge at forstærke broerne, og de penge skal tages inden for budgetrammen - det kræver planlægning.

- Vi skal have fat i en pram for at kunne banke nye pæle ned, og det var ud fra en økonomisk betragtning dyrt at banke pæle ned, der kun skal stå et år. Derfor har vi besluttet at fremrykke planen om at gøre broen til helårsbro, og det betød, at vi skulle have nogle tilbud på at få gjort arbejdet allerede i år. Vi er lige ved at kunne gå i gang, og vi beklager selvfølgelig forsinkelsen. Borgerne kan så glæde sig til at kunne bade fra broen hele vinteren, siger Niels Christian Koefoed, direktør for Nordsjællands Park & Vej.