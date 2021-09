Hegaards afløser: 'Jeg havde ikke regnet med at det skulle være nu'

"I 2013 blev jeg nr. tre og et år inden valget i 2017, havde jeg startet min egen virksomhed. Så jeg sagde til de to andre (Lars Simonsen og Kristian Hegaard, red), at vi måske skulle vi sætte en anden op som nummer tre. Og det blev Bettina Bové," siger hun. "Efter valget blev jeg så suppleant, og sagde jeg til de to andre: I ringer bare," siger hun.

"Jeg vil egentlig bare gøre et godt stykke arbejde, og det handler om at jeg skal sætte mig ind i tingene og lære det hele at kende fra bunden og jeg er meget ydmyg overfor opgaven. Og så må valgkampen komme lidt i baggrunden," siger hun og fortsætter:

"Det er svært at rekruttere SOSU-assistenter i dag - og det kan jeg godt forstå. For hvis de skal skifte ind til fru Larsen og skifte et lagen, en så har de fem minutter til det. Og jeg kan godt forstå, hvis de synes at det er urimelige vilkår at arbejde under. Så vi skal have et opgør med tidstyranniet, og vi skal have mere fokus på kvalitet og trivsel, end vi har nu," siger hun.