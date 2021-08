To lokale folketingsmedlemmer i fald i samme uge. Den ene, Morten Messerschmidt (DF), dømt i byretten for dokumentfalsk og nu i en ankesag. Den anden, Kristian Hegaard (R), er ude af politik efter to sager om grænseoverskridende adfærd. Her ses de under valgkampen i Holmegårdscentret i 2019. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Hegaards afgang: Nu kommenterer de »ældste« partifæller på sagen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hegaards afgang: Nu kommenterer de »ældste« partifæller på sagen

Fredensborg - 13. august 2021 kl. 19:04 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Efter godt et døgn kommer der en kommentar fra de partifæller, der har kendt Kristian Hegaard længst. Radikale Venstre kommenterer i et opslag på Facebook på, at Kristian Hegaard træder tilbage fra politik efter to sager om grænseoverskridende adfærd.

Det sker med den forventelige nyhed om, at han ikke genopstiller til kommunalvalget, og at de har fået bekræftet, at han gerne vil udtræde af byrådet. I opslaget skriver partifællerne:

»Byrådsgruppen og bestyrelsen for det Radikale Venstre i Fredensborg har nu erfaret, fra Kristian Hegaard selv, at han udtræder fra Fredensborg Byråd, og ikke genopstiller til det kommende valg til november.«

»Kristian har været et stort aktiv i og for byrådet i Fredensborg kommune, og han vil være savnet - men vi respekterer Kristians beslutning. Byrådsgruppen vil sørge for, at vi fortsat arbejder for de Radikale mærkesager. Mvh. Byrådsgruppen og bestyrelsen for det Radikale Venstre i Fredensborg«