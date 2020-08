Det er højsæson på havnene, men det skræmmer ikke tyvene væk. Næsten alle mindre både på bro C har fået stjålet brændstof, når nattemørket sænker sig.

Havn er hårdt ramt: Brændstof forsvinder i nattemørket

Svenske sejlere fylder havnen, og i dagtimerne er der liv og mennesker. Men når nattemørket sænker sig, falder der ro over Nivå Havn, og tyvene får arbejdsro.

De går efter brændstoftankene på de mindre både på bro C, fortæller John Vestergaard, konstitueret havnefoged på Nivå Havn.

- Vi har haft problemet i en tre ugers tid. Det sker om natten, hvor de tager selve tankene på de både, der har udendørs motor. I en tank kan der være omkring 25 liter, og nogle bliver tømt for benzin - på andre både tager de tanken med. Der er 50 både på bro C, og de har næsten alle sammen været ramt, siger John Vestergaard og fortæller, at sagerne er anmeldt til Nordsjællands Politi.