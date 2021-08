Hastigheden skal ned på pendlernes smutvej

Målt på antal kilometer er det kortere at stikke ind over Kellerisvej, hvis man skal fra Espergærde og sydpå - eller omvendt. I realiteten er det kun en smutvej, hvis man kører stærkt, og det gør mange bilister.

Efter trafikmøder og spørgeskemaer har politikerne i Infrastruktur- og Teknikudvalget i Fredensborg Kommune godkendt et projekt, der skal sænke hastigheden. Baggrunden er, at gennemsnitsfarten i dag er 48,9 kilometer inden for den zone, hvor der allerede nu er fartbegrænsning på 50 kilometer i timen. 15 procent af bilisterne kører dog over 57,5 kilometer i timen, og det viser ifølge forvaltningen, at der er et hastighedsproblem på Kellerisvej.