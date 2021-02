Hashfund og bil, der blev konfiskeret

En bil samt et sæt nummerplader blev beslaglagt på Højengen i Kokkedal, oplyser Nordsjællands Politi. En 35-årig mandlig bilist fra Valby blev anholdt og sigtet for narkokørsel, idet et narkometer viste, at han formentlig havde kørt bil under påvirkning af euforiserende stoffer på Brønsholmdalsvej i Kokkedal.