"Jeg har lige fået solgt en frakke og et tørklæde for 1900 kroner", siger Majbritt Hørsøe, da sn.dk er forbi.

Har ingen hjemmeside:Tøjbutik holder udsalg trods nedlukning

Nedlukning kræver nytænkning. Så lyder det i en annonce fra tøjbutikken Kayser i Humlebæk. For selv om alt er lukket ned, så er der januarudsalg i butikken, som der plejer at være.

"Det kan jo være at det er den næste kunde der ringer og kan man sagtens købe tøj over facetime," siger hun og fortsætter:

"Det er jo ikke det samme som normalt udsalg, hvor folk lige kommer forbi og skal prøve noget tøj og der er mange impulskøb, men vi gør, hvad vi kan for at følge med og for at det hele ikke skal gå til Magasin," siger hun.