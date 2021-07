Plejehjemmet Lystholm er et andet af Fredensborg Kommunes plejehjem, der har fået kritik i tilsynsrapporten fra rådgivningsvirksomheden BDO. Foto: Thomas Olsen

Halvdelen af kommunens plejehjem får dumpekarakter

Skovgården er ikke det eneste sted i Fredensborg Kommune, hvor borgere oplever dårlig behandling, viser rapporter fra uanmeldte tilsyn.

Fredensborg - 23. juli 2021

De seneste dage har Frederiksborg Amts Avis beskrevet, at der på Skovgården Rehabilitering i Humlebæk er en række udfordringer, når det kommer til ve og vel for borgerne på det nyeste pleje- og rehabliteringscenter i kommunen. Dels er der tale om klager, centret selv har fået, klager, som fungerende borgmester Ulla Hardy-Hansen (K) har fået og en tilsynsrapport fra rådgivningsvirksomheden BDO. Blandt andet går kritikpunkterne på, at der er fundet fejl i medicinen hos centrets borgere, og at der ikke arbejdes tilstrækkeligt systematisk med den sundhedsfaglige dokumentation. Imidlertid viser det sig, at Skovgården ingenlunde er det eneste sted i kommunen, hvor BDO ud fra sit besøg har konkluderet, at der er tale om et tilbud med »mindre tilfredsstillende forhold«, som er den næstlaveste karakter, virksomheden giver i tilsynsrapporter.

Pleje- og aktivitetscentret Øresundshjemmet får samme karakter, efter BDO på sit uanmeldte besøg fandt, at der ved medicingennemgangen er »fundet fejl i alle tre stikprøver, herunder er der for en beboer fundet flere fejl i dispenseringen, som vurderes af alvorlig karakter«. Også på dokumentationsområdet blev der fundet fejl, som tilsynet også fandt gældende for måltider.

Soignering Også på pleje- og aktivitetscentret Lystholm har BDO fundet, at der er mindre tilfredsstillende forhold på tilbuddet. I stikprøven, der dog er fra 2020, blev udfordringer med medicinområdet ligeledes beskrevet, ligesom tilsynet vurderer, »at beboerne ikke i alle tilfælde er tilfredse med den personlige pleje. En beboer ønsker tilbud om et ekstra bad, og en anden beboer oplever problemer i forbnindelse med levering af hjælpen. Dertil er det tilsynets vurdering, at en af de besøgte beboere ikke er soigneret tilfredsstillende«.

Dermed er mindre tilfredsstillende forhold beskrevet på både Skovgården, Øresundshjemmet og Lystholm, hvilket udgør halvdelen af de kommunale plejehjem. Fælles for de to sidstnævnte er dog, at tilsynet vurderer, at der er igangsat indsatser og ledelsesmæssigt er fokus på at styrke plejen.

Gode karakterer Dog er der også gode nyheder fra tilsynets uanmeldte besøg. Tilsynet har givet Benediktehjemmet udtalelsen, at der er tale om et plejecenter med »tilfredsstillende forhold«, som er den næsthøjeste karakter, og at der på pleje- og aktivitetscentrene Mergeltoften og Egelunden er tale om »meget tilfredsstillende forhold«, som er tilsynets højeste vurdering. På Egelunden er det eksempelvis tilsynets vurdering, at »beboerne modtager den hjælp, de har behov for, og at den personlige pleje leveres med høj faglighed«, og at beboerne er tilfredse med plejen såvel som rengøringen og måltiderne.

