Hærværk på køretøjer: Skar slanger over og dæk op

I løbet af den seneste uge har ukendte gerning begået hærværk på flere biler som stod parkeret på en parkeringsplads på Broengen i Kokkedal.

Her blev flere slanger skåret over på en varebil, så der stod hydraulikolie ud, mens bagdækkene på to andre biler var skåret op. Ligeledes var dækkene på en flyttelift også blev ødelagt, formentlig med en skruetrækker.