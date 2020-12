Hærværk: Bil smurt ind i æg og mel

Onsdag aften klokken 21.15 modtog Nordsjællands Politi en anmeldelse om, at en bil, der havde holdt parkeret på en p-plads på Jernbanegade mellem klokken 19.00 og 21.00, havde været udsat for hærværk. Ifølge politiet var den blevet smurt ind i æg og mel. Anmelderen fortalte, at en anden bil på p-pladsen ligeledes havde været udsat for samme gerning.