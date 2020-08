Hæderspris mangler den rette modtager

Frivilligcenteret uddeler hvert år en frivillig hæderspris til årets ildsjæl. Prisen gives til en person eller en organisation der har gjort noget særligt for det frivillige sociale arbejde i Fredensborg Kommune.

Hvem skal have et skulderklap for en særlig indsats? Hvem har skabt opmærksomhed omkring det frivillige sociale arbejde eller har fremmet samarbejdet på tværs af arbejdet i den frivillige verden?